Les primeres vacances romàntiques de Christian Gálvez i Patricia Pardo

Christian Gálvez i la seva nova parella, Patrícia Pardo, estan passant unes vacances idíl·liques. La parella ha marxat a Egipte en una escapada que confirma que la relació està molt consolidada i els dos estan molt enamorats. Es tracta d’una de les parelles de moda, de les que més han estat en el focus aquest any des que es va saber que Christian Gálvez i Almudena Cid ho havien deixat. Els dos han viatjat a Egipte per gaudir de les vacances abans de tornar a la feina i se’ls ha pogut veure molt enamorats.

Encara no han publicat a les xarxes cap fotografia junts, però la presentadora d’El Programa de AR ha posat davant de les piràmides perquè Christian Gálvez la fotografiés i, ja posats, comentés la foto a Instagram amb emoticones que demostren la seva complicitat. Fa mesos que passegen junts de la mà i es dediquen missatges molt tendres a través de les xarxes socials, el que fa pensar que estan molt enamorats.

Les declaracions bomba d’Almudena Cid sobre per què no va ser mare amb Christian Gálvez

Mai no han arribat a transcendir els motius de la ruptura entre Almudena Cid i Christian Gálvez, que han estat junts més de 15 anys. La família d’ella l’ha acusat d’haver-li estat infidel amb Patricia Pardo perquè creuen que no poden haver començat una relació tan seriosa en tan poc temps.

Ara, Almudena Cid ha parlat sobre un dels problemes que tenia amb Christian Gálvez, que és que ell volia ser pare i ella no estava preparada. “He sentit que estava fent un esforç pel qual creia que no estava preparada. Després m’he adonat que sí que podia… La maternitat és un tema que sempre he tingut al cap. M’agradaria si arribés el moment i la persona és clar”.