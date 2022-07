Almudena Cid revela per què no va voler tenir fills amb Christian Gálvez

Almudena Cid continua sent protagonista de l’actualitat des que es filtrés a la premsa la separació de Christian Gálvez. Encara no s’han confirmat els motius de la ruptura, però la família de l’esportista ha arribat a acusar-lo públicament d’haver-li estat infidel. No creuen que hagi pogut conèixer i començar a sortir amb la periodista Patricia Pardo d’una manera tan formal en tan poc temps, el que els fa indicar que ja estarien flirtejant o mantenint una aventura abans. També es deia que un altre dels motius era que el presentador feia temps que volia ser pare, mentre que ella no ho tenia clar.

Precisament sobre la maternitat ha parlat ara en una entrevista que agafa rellevància perquè dona detalls sobre què pensa realment sobre aquest tema. Per què no va ser mare amb Christian Gálvez durant aquests 15 anys de relació? El 2018 va concedir una entrevista a Viva la vida en què deixava caure que no es veia preparada: “He tingut una època molt difícil amb aquest tema perquè el Christian ho comparteix tot en el seu programa i moltes vegades se li oblida que el veuen milions de persones. Ell va expressar allà el seu desig de ser pare i fins i tot les caixeres va començar a preguntar-nos quan tindríem fills“.

“Sentia que la societat m’empenyia a ser mare i jo encara no sabia si estava preparada o no, sentia tanta pressió que vaig arribar a tenir malsons i ho passava realment malament”, va dir en aquella ocasió. D’això fa tres anys, temps en què ha pogut reflexionar sobre la negativa a ser mare i així ho demostra una entrevista a El País: “He sentit que estava fent un esforç pel qual creia que no estava preparada. Després m’he adonat que sí que podia… La maternitat és un tema que sempre he tingut al cap. M’agradaria si arribés el moment i la persona és clar”.

Christian Gálvez podria ser pare amb Patricia Pardo

D’aquesta manera, reconeix que no van ser pares perquè ella creia que no estava preparada i per això s’hi negava. Una sensació molt habitual, però que en Christian Gálvez va pensar que seria constant en el temps. El temps dirà si acaba sent pare amb la seva parella actual, la presentadora d’El Programa de Ana Rosa Patricia Pardo. Des que han oficialitzat la relació, és habitual veure’ls junts pel carrer de la mà i dedicant-se missatges romàntics públicament.

POR FAVOR la declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo 😭😭😭



El amor SÍ existe 🥺❤️❤️❤️



#VivaLaVida487 pic.twitter.com/2nm6CFbSab — Diego 🍉 (@diegobferrandez) March 5, 2022

El presentador no amaga que és molt feliç amb la periodista, amb qui ha fet un parell de viatges en el poc temps que porten junts. La relació és més formal del que molts esperaven en un principi, un amor que esperen que es mantingui en el temps.