Christian Gálvez reapareix enmig de la polèmica i afegeix llenya al foc

Christian Gálvez és protagonista de la premsa del cor per la seva separació d’Almudena Cid, amb qui estava casat des de feia més de deu anys. Poc després de confirmar-se la inesperada notícia, es filtrava que el presentador de Telecinco havia començat una relació amb la seva companya de cadena Patricia Pardo. La presentadora d’El programa de Ana Rosa es mostrava molt enamorada en directe, així com també feia ell a la ràdio. El problema de tot plegat és que Almudena no s’hauria pres gens bé aquesta separació i, encara menys, la nova relació del seu ex. Això ha provocat una situació incòmoda, amb la gimnasta i la seva família criticant públicament el Christian.

I ell, què fa mentrestant? Continuar amb la seva vida i presumir de la nova parella. No dubta en afegir més llenya al foc i ara parla, fins i tot, de paternitat. Ho ha fet en una publicació molt comentada en el seu perfil d’Instagram, una carta dirigida al pare i carregada de confessions molt personals: “El meu pare i jo practiquem el mateix esport de risc… tots dos donem la nostra opinió. Papa, m’encanta quan em dius que continuï caminant si estic travessant un moment dolent perquè allò que és dolent és el moment i no jo. Les teves paraules em donen forces per continuar caminant cap endavant”.

“Papa, has d’estar tranquil perquè estic en pau gràcies a moltes persones que m’estimen i, per descomptat, gràcies a tu també. Estic molt orgullós de les arrels que m’ha donat el meu pare amb els meus orígens a Móstoles, amb humilitat i perseverança. No sé si has estat el millor pare del món, què més dona? No existeix un manual per ser-ho. Jo t’asseguro que no he estat el millor fill, però tots dos hem intentat ser el millor per a l’altra en cada moment. Així que sí, papa, estic orgullós de tu. Papa, sense capa ni poders, el meu superheroi preferit sempre has estat tu”, li dedica. I el presentador, no content amb aquestes paraules tan tendres, acaba la carta amb un desig: “Si alguna vegada sóc pare, tant de bo sigui per al meu fill almenys la meitat del que tu signifiques per mi. T’estimo”.

Christian Gálvez se sincera en una carta dirigida al pare | Instagram

El presentador demostra, així, que es troba content i feliç. Reconeix estar en pau, un sentiment al que no és fàcil arribar i encara menys després d’una ruptura tan mediàtica i controvertida. De moment opta per ignorar els problemes que això li ha provocat i se centra en els seus, en persones properes a les que no dubta en dedicar paraules precioses sempre que pot.