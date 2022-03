Christian Gálvez fa una declaració d’amor molt romàntica a Patricia Pardo

La separació de Christian Gálvez i Almudena Cid va sortir a la llum fa menys d’un mes, una notícia molt inesperada que va sorprendre molts els seus seguidors. El que s’imaginaven encara menys era que el presentador de Telecinco reconegués tenir una nova relació tan poc temps després. L’afortunada és la presentadora d’El Programa de Ana Rosa, Patricia Pardo. Cap dels dos no se n’ha amagat i ja es dediquen paraules romàntiques en públic… el que ha enfurismat a l’exgimnasta. Almudena Cid està molt enfadada amb l’ex per haver refet la seva vida tan aviat, mentre que la seva família l’acusa directament d’haver-li estat infidel amb ella. Li estan dient de tot, però ell opta per ignorar les crítiques de l’antiga família política i afegeix més llenya al foc amb unes declaracions molt contundents.

El presentador ha fet un cop sobre la taula i ha dedicat una declaració d’amor en tota regla a la seva nova parella en el seu programa a Cadena 100: “He decidit caminar en llibertat, gaudir de cada passa perquè així es fa el camí. Camino sense pressa, però amb ànima. La vida és molt curta per estalviar-te un “bon dia”, un “gràcies” o un “t’estimo”. Algú a qui estimo i admiro va dir aquest dilluns, feliç i il·lusionada, que “si són roses, floriran“. Es diu Patricia. I a tu, Paty, et dic que sí que són roses. Les regaré i les cuidaré tant que tindrem el roser més maco de Galícia, d’Espanya i del món sencer. Si demà emmusteeixen, junts ens recordarem que el més important és la passió i la perseverança dels jardiners. Plantarem i cuidarem tantes flores com calguin perquè tu, Paty, alimentes els meus cinc sentits. Tot es redueix a l’última persona en la que penses cada nit, allà és on està el meu cor. Ara ja sabeu on és el meu”, deia en una metàfora sobre la seva relació, la que assegura que té bona pinta i que farà l’impossible per cuidar-la.

Poc després, les càmeres de Telecinco captaven Almudena desfogant-se en una conversa amb l’actriu Melanie Olivares. Actualment està treballant en una obra de teatre, la que suposaria la millor distracció en una separació molt complicada per a ella. Feia més de quinze anys que estaven junts, una relació molt important que encara no ha superat. No li agrada la manera en la que s’està comportant el seu ex, ignorant-la i presumint de nova nòvia d’una manera tan romàntica. El programa de Telecinco, Socialité, ha contactat amb un expert en llenguatge corporal que ha analitzat la conversa entre Almudena i la seva amiga: “Es poden veure els gestos d’Almudena amb els que transmet enuig, ràbia i indignació. A més a més, es veu la Melanie donant suport a Almudena i intentant consolar-la en un instant en el que l’amiga gairebé es posa a plorar”.

Queda clar que els dos membres de la parella estan vivint el divorci d’una manera completament diferent. Tenint en compte les declaracions que ha fet la família de l’exgimnasta, hauria estat Christian qui hauria demanat que tallessin. Aquesta decisió hauria sorprès molt l’Almudena, que ara sospitaria que ell ja sentiria alguna cosa per Patricia Pardo abans.