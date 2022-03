La família d’Almudena Cid acusa Christian Gálvez d’haver estat infidel

La ruptura de Christian Gálvez i Almudena Cid està fent parlar molt. En un principi semblava que tot havia acabat bé entre ells, però finalment s’ha sabut que no ha estat així… més aviat tot el contrari. Formaven una de les parelles de famosos més estimades, especialment després de tants anys. Ara bé, de sobte es filtrava a la premsa que havien decidit separar els seus camins i ràpidament començaven les especulacions. Alguns mitjans deien que era perquè el presentador de Telecinco volia tenir fills i ella no, després que ella s’havia desenamorat… fins ara, que els familiars de la gimnasta han tret a la llum el motiu real de la ruptura.

Si la seva separació va sorprendre després de tants anys i tantes mostres d’estima, encara ho ha fet més que Christian confirmés aquesta setmana que ja té nova parella. Parlem de la presentadora d’El Programa de Ana Rosa, Patricia Pardo, que s’ha mostrat molt enamorada i il·lusionada. El que això ha suposat és que, en molt poc temps, Almudena i la seva família hagin d’assimilar la ruptura i la nova relació del Christian. Els seus familiars no s’han tallat i han parlat amb la revista Semana sobre el tema amb molta contundència: “Tots aquells que estimem l’Almudena estem molt sorpresos. Volem respectar-la, però a ella la va deixar per sorpresa, sense explicacions. Ara ja té un perquè“, diuen en relació a la nova relació del Christian.

Queda clar que l’acusen d’haver començat aquesta nova història d’amor abans de la separació o, si més no, d’haver deixat l’Almudena per poder començar amb la Patricia. Els éssers estimats de la gimnasta estan molt decebuts: “Les setmanes prèvies a la ruptura, ell li va enviar un ram de flors i li va escriure al llit que tenia les claus del seu cor. Fins i tot van fer una reforma a la casa. Jo crec que ja estava amb Patricia abans“. Aquesta persona, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, assegura que té contacte diari amb Almudena Cid i que li està sent molt difícil superar aquesta història. Sembla que ella està furiosa, mentre que el Christian opta per oblidar-la fins i tot del seu perfil d’Instagram… en el que ha esborrat totes les fotografies que tenia amb ella.

Almudena Cid explica com està davant les càmeres d’Europa Press

Europa Press ha preguntat a Almudena sobre la ruptura, davant del que ella ha respost amb una clatellada cap al seu exmarit: “Jo sóc feliç, estic bé i no tinc res més a dir. Passo paraula“, deia en una clara referència al programa que presentava el Christian fins fa un any.