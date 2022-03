Almudena Cid, furiosa en confirmar-se la nova relació de Christian Gálvez

Els seguidors de Christian Gálvez encara no havien paït la inesperada separació d’Almudena Cid quan sortia a la llum que ja té nova xicota. L’icònic presentador de Telecinco, conegut darrerament pel seu lloc al capdavant de Pasapalabra, trencava amb la gimnasta després d’onze anys de casats. Pocs s’esperaven que prenguessin aquesta decisió quan sempre s’havien mostrat molt enamorats… així com que l’escriptor trigués tan poc en començar una nova relació. L’afortunada és Patricia Pardo, presentador d’El Programa de Ana Rosa. Ella ha confirmat que està “feliç i il·lusionada” i ha deixat caure una frase que posteriorment ha adquirit molt significat: “Si són roses, floriran“. I per què diem que s’ha entès després? Perquè Christian ha fet servir aquesta mateixa metàfora per confirmar que estan junts, en una publicació a Instagram que té una foto d’una rosa precisament com a protagonista: “Pas a pas es fa el camí. Són roses, floriran“.

Christian Gálvez confirma que té nova parella | Instagram

Queda més que confirmada, doncs, la relació entre els dos presentadors de Mediaset. Els seguidors del Christian han aplaudit aquest gest romàntic, però això no ha agradat a tothom. Avui les revistes del cor van plenes de notícies que asseguren que no hauria agradat gens a la seva exparella. Almudena Cid s’hauria enfadat molt, fins al punt de deixar de seguir-lo a Instagram: “Està desolada perquè s’ha fet públic abans de signar el divorci”. No ajuda que des de Sálvame hagin deixat caure que la relació de Christian i Patricia és més formal del que molts pensen: “Estan bojos d’amor”.

Patricia Pardo, la nova parella de Christian Gálvez | Telecinco

La relació entre Christian i Almudena hauria acabat bé, però les coses s’estan complicant ara que ella s’adona que ha refet la seva vida ràpidament i també d’una manera tan pública. Van estar molts anys junts, una vida que hauran de deixar enrere si volen superar aquesta separació. Serà la setmana vinent quan signin els papers del divorci, el que suposarà el punt final definitiu en la seva història d’amor.