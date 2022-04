La sogra de Christian Gálvez: “Li és igual si Almudena dorm al carrer”

Continua el fulletó del divorci d’Almudena Cid i Christian Gálvez. El presentador de Telecinco, conegut especialment pel seu paper a Pasapalabra, no s’hauria portat gaire bé amb la gimnasta, qui l’acusa directament d’haver trencat el matrimoni després de quinze anys sense donar-li cap explicació. El pitjor de tot plegat és que només quinze dies després de fer-se oficial la separació, ell va aparèixer de la mà d’una presentadora d’El Programa de Ana Rosa. La relació sembla bastant seriosa, el que fa pensar a Almudena i la seva família que Christian l’hauria enganyat amb ella quan encara estaven casats.

Ell no s’ha pronunciat al respecte, i això que la mare de l’Almudena l’està deixant verd públicament. Considera que ha tractat molt malament a la filla i que tampoc no ha tingut respecte cap a ells, ja que no va ser capaç d’anar a parlar amb ells quan va decidir trencar amb la filla. No l’estan deixant gens bé, fins al punt d’acusar-lo d’haver manipulat la filla.

Lo que tenía era que haber venido a Vitoria a hablar con la familia, aunque sólo sea por todas las ensaladillas que le hice durante 15 años. Me lo merezco.😂😂 — Mina Tostado Garcia (@Almocobar) March 29, 2022

Encara estan acabant d’acordar els últims detalls del divorci, però s’ha sabut que serà ell qui es quedi la casa familiar. Davant de la publicació de molta informació al respecte, alguns usuaris de Twitter han criticat que Almudena vulgui quedar-se amb moltes coses. Això ha donat ales a la mare de la gimnasta per defensar-la. Com? Amb un altre atac cap al seu exgendre: “Sabies que existeixen les lleis? Per la seva voluntat no volia donar-li res. A dormir en un banc del carrer…”, deixa caure tot fent referència a què creu que al Christian li és absolutament igual deixar la seva dona sense lloc on dormir.

¿Sabias que existen las leyes? Por su voluntad no le quería dar nada, a dormir en un banco en la rue… — Mina Tostado Garcia (@Almocobar) March 28, 2022

La situació es complica i la tensió entre ells és més que evident. Signar els papers del divorci els separarà definitivament i és probable que no tornin a parlar mai més, tenint en compte com de malament han acabat les coses. De moment l’única que parla és la mare de l’Almudena, que no dubta en criticar el presentador sense pietat davant de tothom.