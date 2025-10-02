Patricia Pardo revela toda la verdad sobre los inicios con Christian Gálvez

Patricia Pardo ha concedido una entrevista en la que revela, por fin, toda la verdad sobre su relación con Christian Gálvez. La han criticado de todas las maneras imaginables y le han dicho de todo porque consideran que se interpuso en el matrimonio del presentador y Almudena Cid. Ambos lo han negado muchas veces, pero no ha sido hasta ahora que la presentadora ha acabado de explotar del todo. En una entrevista muy contundente en Lo que tú digas, la periodista de El Programa de Ana Rosa ha dejado claro que empezaron a salir cuando ambos estaban separados oficialmente: «Me divorcié en diciembre de 2020 y comencé con él en 2022. A mí me han puesto la etiqueta de la mala de España sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó porque hubo gente que se inventó que llevamos no sé cuánto tiempo y era mentira«.

«Cuando salió todo, nosotros aún no éramos pareja. Recuerdo ir por la calle de su mano por primera vez y tener un montón de paparazzi alrededor», asegura. En ese momento, dice que eran dos personas que se habían conocido por los pasillos de Telecinco: «Estábamos coqueteando, sí, pero aún no habíamos salido ni siquiera a tomar algo o a pasear juntos». Patricia Pardo se muestra indignada con lo que ha pasado: «Creo que estamos pagando un peaje muy grande simplemente. Era mucho más fácil colocar las etiquetas de los malos de la película y que se maten. Y eso lo hemos vivido así«.

Al principio, vivían la relación con un poco de hermetismo. Una vez empezaron a publicar fotos juntos, sin embargo, las críticas se detuvieron: «Se relajaron cuando empezamos a mostrarnos un poco empalagosos en redes sociales. Son verdad todos los mensajes que nos enviamos, ya que lo sentimos así, y hay un punto de exhibición que nos ha venido muy bien porque ha provocado que dejen de tener tanto interés en nosotros».

Patricia Pardo habla de la maternidad ahora que es madre con Christian Gálvez

Patricia Pardo cree que Christian Gálvez es «el hombre y el padre perfecto«, una faceta que ha descubierto ahora cuando han sido padres de su hijo Luca. Lo tuvieron cuando ella ya era mayor, lo que le ha dado alas para hablar sobre el tema en esta entrevista: «Se ha extendido la idea de que puedes ser madre más allá de los 50 años, pero es mentira. Te puedes quedar embarazada a los 50 o a los 42, pero hay una parte del camino que no te explican. Te dicen que no pasa nada, que te centres en la carrera y que congeles los óvulos. Si no los tienes congelados, te extraen los óvulos y ves que con 42 años tus óvulos no están bien».

Patricia Pardo, indignada por las críticas que ha recibido | Instagram

Ella no estuvo mucho tiempo de baja de maternidad y ahora se justifica: «Yo tengo que trabajar sí o sí. Con tres hijos no te puedes permitir no trabajar y aún menos en televisión». Unas confesiones que permiten conocer un poco más a la periodista.