Patricia Pardo revela el sexe del primer fill amb Christian Gálvez

Patricia Pardo i Christian Gálvez seran pares del seu primer fill en comú el pròxim mes de gener, una notícia bomba que van deixar anar juntament amb una altra quan van revelar que s’havien casat pocs mesos després de començar a sortir –i dels seus respectius divorcis-. Aquest matí, la presentadora ha tornat a televisió després de més d’un mes de vacances i això ha permès que se la vegi públicament per primera vegada després de l’anunci d’embaràs.

En un principi, obviava el fet d’haver protagonitzat tants titulars de premsa rosa en les últimes setmanes. Ara bé, els seus companys han trigat poc en començar a preguntar-li sobre el tema. I ella què ha fet? Doncs deixar l’hermetisme de banda i respondre a totes les preguntes. Gràcies a aquest exercici de transparència, la periodista ha acabat satisfent la curiositat dels més tafaners i ha revelat si espera un nen o una nena.

Ella i Christian Gálvez, l’icònic presentador de Pasapalabra, ja saben el sexe del bebè que esperen. La presentadora ha aprofitat la secció del cor de El programa de Ana Rosa per treure a la llum aquesta informació: “És un nen“, deia encantada. Cal recordar que ja és mare de dues filles, nascudes del seu matrimoni anterior, i és per això que li fa encara més il·lusió que aquest tercer sigui un nen per poder convertir-se en mare també d’un nen. Diu que aquest és l’embaràs en què més ràpidament li està creixent la panxa, encara que això no vol dir que no es trobi bé. De fet, confia poder trobar-se tan bé com fins ara: “Espero estar així fins a l’últim dia. Si Déu vol, arribarà a principis de gener”, ha dit.

Patricia Pardo revela si Christian Gálvez i ella esperen un nen o una nena | Telecinco

En aquesta esperada reaparició televisiva, Patricia Pardo ha viscut un petit problema amb el seu vestit que ha fet gràcia a una de les seves seguidores. Ha estat una d’elles qui li ha escrit a través del seu perfil d’Instagram per avisar-la que s’havia posat el vestit de Massimo Dutti d’una manera estranya: “M’ha escrit per dir-me que ella té un vestit igual i que m’he equivocat en posar-me’l. Doncs mira, ara tindré dues maneres de posar-me’l”. I és que el model pot tenir l’escot en forma de ‘V’, com ho duia ella, o bé com si fos un escot halter amb els tirants lligats que seria com l’acostuma a dur aquesta seguidora.

Així va ser l’anunci de boda i embaràs de Patricia Pardo i Christian Gálvez

La parella va anunciar la boda i l’embaràs en un post compartit a Instagram. En ell, compartien una imatge del cel estrellat del dia en què s’havien unit en matrimoni. “Així lluïa el cel de Madrid el dia de la nostra boda. La vida no ha pogut fer-nos un regal d’aniversari millor que col·locar una llum més en el nostre camp d’estrelles. No podem estar més enamorats i feliços esperant el nostre bebè. La unió de les nostres famílies i la nostra fortalesa com a parella s’han multiplicat amb aquesta preciosa notícia”.

“Gràcies a tots aquells que respecteu el nostre desig de viure-ho en la intimitat, celebreu el nostre amor i transmeteu alegria i bons sentiments. Immensament agraïts a la vida per omplir de llum aquest camí que un dia ens va unir”, van escriure fa unes setmanes.

Ara Patricia Pardo ha donat més detalls en revelar que esperen un nen i quan sortirà de comptes si tot va bé. Mai no havia parlat sobre la seva vida privada, però sembla que haver començat una relació amb Christian Gálvez ha fet que no tingui tanta vergonya a l’hora de comentar com és en la intimitat fora dels platós de televisió.