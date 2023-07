Almudena Cid parla després de l’anunci d’embaràs i boda de Christian Gálvez

Almudena Cid és, ara mateix, la dona més perseguida per la premsa rosa. Aquest cap de setmana ha sortit a la llum la futura paternitat de Christian Gálvez i Patricia Pardo, un embaràs que han anunciat en un missatge bomba. Aquí, de fet, també han aprofitat per deixar anar que van casar-se en secret l’any passat… quan només feia sis mesos que el presentador i Almudena s’havien separat. Com era d’esperar, la reacció de l’exgimnasta s’esperava amb candeletes.

Christian Gálvez i Patricia Pardo seran pares | Instagram

Ha parlat molt malament dels últims anys al costat del madrileny, a qui ha acusat directament de deixar-la de males maneres després d’una relació de més d’onze anys. Ella ha patit moltíssim i ho ha reconegut en un munt d’entrevistes, així que era d’esperar que parlés sobre l’important pas que ha fet l’ex amb la seva nova xicota. Quina ha estat la primera publicació a Instagram que ha fet ella des que se n’ha assabentat? Publicar un tros d’una intervenció que ha fet per a un pòdcast en la qual parla, precisament, del drama que ha viscut arran de la separació.

Almudena Cid diu en una entrevista que la separació de Christian Gálvez ha estat un cop “molt dur”

Les seves primeres paraules després de l’anunci de l’embaràs, doncs, són més atacs cap a Christian Gálvez: “Del que m’he de preocupar és d’estar jo bé, de cuidar-me i recuperar-me d’una cosa que no m’esperava que em passés de la manera en què m’ha passat i d’acceptar-ho, de veure què hi ha de positiu en aquesta circumstància perquè jo m’estic redescobrint en moltes coses. Em tenia oblidada. El cop ha estat molt fort i no és tan dramàtic vist des de fora, però sé què ha estat per a mi. He vist la meva fragilitat, la meva vulnerabilitat. Has de treballar en alguns camps que no estaves tenint en compte i que són importants per al teu desenvolupament i per a tu la manera d’estar i de viure”.

De moment no s’ha referit a l’embaràs en si, però és més que probable que ho acabi fent tenint en compte tot el que ha arribat a xerrar sobre la separació del Christian Gálvez. A més a més de compartir aquest tros d’entrevista, ha dit a través de les xarxes socials que escriure el seu llibre sobre la ruptura ha estat “molt terapèutic“. És aquesta una indirecta per deixar clar que també vol sincerar-se sobre la futura paternitat del seu exmarit?

Els fans ho estan desitjant, ja que l’anunci del presentador ha estat impactant. Pocs s’esperaven que tingués un fill tan aviat amb la nova xicota i, encara menys, que diguin que van casar-se l’any passat quan havia passat tan poc temps des de la separació d’ell.