Irene Urdangarin començarà els seus estudis en Direcció Hotelera el pròxim setembre, una carrera universitària de tres anys de duració que cursarà en un dels centres més prestigiosos -i cars- de Suïssa i de tot el món. Expliquen que les proves d’accés no són fàcils, encara que els teus pares tinguin tants diners com els seus. Per tal de poder matricular-s’hi, ha hagut de realitzar les pràctiques que li demanen per poder convertir-se en alumna oficial.

Ella no havia treballat mai en un hotel, un requisit indispensable abans de començar a estudiar aquesta especialització. Tenint en compte que no va saber que ho havia de fer fins pocs dies abans que acabés la matriculació, la filla d’Iñaki i Cristina de Borbó hauria hagut de buscar feina a correcuita, segons informa Vanitatis.

El mitjà explica que la jove ha fet pràctiques durant quinze dies en un hotel de Ginebra. En aquesta primera feina els diuen que ha estat treballant a la recepció, però és probable que també hagi hagut de fer tota mena de tasques. Des de la universitat asseguren que, de fet, tots els seus alumnes -sense excepció- hauran de realitzar pràctiques en negocis hotelers en els quals hauran de netejar habitacions, fer llits i servir taules. Els alumnes que escullen aquests estudis volen dirigir un hotel i no ser un treballador o netejador, però els professors volen que entenguin com funciona un establiment així a tots els nivells.

Irene Urdangarin treballarà en un hotel de Suïssa | Europa Press

Com és la carrera universitària que cursarà Irene Urdangarin?

Una exalumna del centre ha parlat amb Vanitatis, precisament, i ha deixat clar que el curs que farà Irene Urdangarin és “molt intens” i han de treballar “molt”: “Necessita molta dedicació i t’ensenyen tots els detalls d’aquest món. Això sí, és una universitat privada i molt cara en la qual sempre que paguis, les coses van bé. Els meus pares pagaven moltíssims diners i vaig aprovar sense problemes“.

Ella mateixa confirma que s’han de fer moltes pràctiques a hotels de debò en els quals els alumnes fan de recepcionistes, netegen habitacions i serveixen taules. Fa gràcia que s’hagin posat en contacte amb fonts properes a l’aristòcrata i que s’hagin sorprès en saber que hauria de fer tot això: “Ens sorprèn que vulgui fer una cosa així perquè és molt dur, però si ho ha decidit és perquè realment li agrada i té clar que aquest és el seu futur”.

La filla d’Iñaki i Cristina serà un dels membres de la família reial que viatjaran a Mallorca en els pròxims dies per passar part de les vacances estiuenques amb l’àvia, els tiets i els cosins. Sofia de Grècia ha aconseguit convèncer Felip i Letícia per unir-se a una reunió que no es produïa des de feia molts anys. És més que probable que hi hagi moltíssima incomoditat i algun retret, una tensió que amb sort acabarà filtrant-se a la premsa i permetrà que ens n’assabentem.