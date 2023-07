Joan Carles torna a Sanxenxo amb un pla secret que no agradarà a Felip

Joan Carles de Borbó torna a ser a Espanya. El rei emèrit espanyol ha aterrat aquest migdia a l’aeroport de Vigo després d’un vol privat des d’Abu Dhabi. L’agència Europa Press ha captat les imatges de la seva arribada, les que demostren que està d’allò més content ara que ha aconseguit fer el que volia; trepitjar les seves estimades terres gallegues. Ha estat el seu amic Pedro Campos qui l’ha recollit, un empresari que torna a allotjar-lo en el xalet que té a Sanxenxo.

L’objectiu d’aquest viatge és que Joan Carles pugui participar en la regata Copa d’Espanya, la que tindrà lloc aquest cap de setmana. L’amor pel mar de l’emèrit és conegut arreu, una afició que li serveix d’excusa perquè li permetin anar venint de tant en tant. Mai no ha amagat que li encantaria poder tornar a viure aquí, un desig que la família reial li ha negat taxativament. Felip VI és conscient que un hipotètic retorn del seu pare seria horrible per a la imatge dels Borbons, ja que no volen que la gent pensi que han perdonat els seus pecats.

Encara no hi ha data de retorn cap a Abu Dhabi, però el més probable és que torni aviat. La seva presència aquí no és benvinguda, fora del seu entorn més tancat del club nàutic gallec. Fonts del seu entorn, però, deixen caure que podria aprofitar aquesta estada per visitar algun agent immobiliari. No li permeten establir la seva residència a Espanya, però podria ser que hagués convençut el fill per tal de poder comprar una residència per als viatges nàutics que està fent darrerament: “La seva intenció és tenir un segon quarter general a la zona de les Rías Baixas. A Galícia se sent molt a gust i és per això que vol tenir-hi una residència pròpia. No vol ser el convidat perenne en el xalet del seu amic Pedro Campos”, diuen a Vanitatis. Un pla secret que de ben segur que no fa cap gràcia a la família.

Joan Carles arriba a l’aeroport de Vigo | Europa Press

Què farà Joan Carles de Borbó en aquesta visita a Sanxenxo?

Els seus amics estan filtrant a la premsa aquest desig de Joan Carles de Borbó, potser per esbrinar què diu al respecte la família i també l’opinió pública: “Joan Carles el que vol és poder moure’s per Espanya sense que s’obri un debat mediàtic cada vegada que desembarqui. Té 85 anys i no vol ser un proscrit. Per descomptat, no vol que les seves anades i tornades afecten el seu fill”. La bona notícia per a l’emèrit és que tota l’atenció mediàtica aquests dies estarà a Mallorca, ja que la família reial (excepte l’emèrit) es reunirà allà per primera vegada després de molts anys.

I què farà Joan Carles de Borbó a Sanxenxo? El que li han deixat clar és que no volen que parli amb la premsa en els desplaçaments des de casa de l’amic fins al port. Com és habitual, està previst que se’l vegi dinar i sopar en alguns dels seus restaurants de marisc preferits de la zona. Retrobades amb els pocs amics que li queden, sortir a navegar, sentir adulacions, parlar de l’actualitat política, bons menjars… Unes vacances per a l’emèrit que demostren que, en realitat, no ha tingut cap conseqüència tot el que ha fet.