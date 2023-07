Juan Carlos vuelve a Sanxenxo con un plan secreto que no gustará a Felipe

Juan Carlos de Borbón vuelve a estar en España. El rey emérito español ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Vigo después de un vuelo privado desde Abu Dabi. La agencia Europa Press ha captado las imágenes de su llegada, las que demuestran que está de lo más contento ahora que ha conseguido hacer lo que quería; pisar sus queridas tierras gallegas. Ha sido su amigo Pedro Campos quien le ha recogido, un empresario que vuelve a alojarlo en el chalé que tiene en Sanxenxo.

El objetivo de este viaje es que Juan Carlos pueda participar en la regata Copa de España, la que tendrá lugar este fin de semana. El amor por el mar del emérito es conocido por todas partes, una afición que le sirve de excusa para que le permitan ir viniendo de vez en cuando. Nunca ha escondido que le encantaría poder volver a vivir aquí, un deseo que la familia real le ha negado taxativamente. Felipe VI es consciente que un hipotético retorno de su padre sería horrible para la imagen de Borbones, ya que no quieren que la gente piense que han perdonado sus pecados.

Todavía no hay fecha de retorno hacia Abu Dabi, pero lo más probable es que vuelva pronto. Su presencia aquí no es bienvenida, fuera de su entorno más cerrado del club náutico gallego. Fuentes entre sus amigos, sin embargo, dejan caer que podría aprovechar esta estancia para visitar algún agente inmobiliario. No le permiten establecer su residencia en España, pero podría ser que hubiera convencido a su hijo para poder comprar una residencia para los viajes náuticos que está haciendo últimamente: «Su intención es tener un segundo cuartel general en la zona de las Rías Baixas. En Galicia se siente muy a gusto y es por eso que quiere tener una residencia propia. No quiere ser el invitado perenne en el chalé de su amigo Pedro Campos», dicen en Vanitatis . Lo que está claro es que este plan no habrá hecho ninguna gracia a su hijo.

Juan Carlos llega al aeropuerto de Vigo | Europa Press

¿Qué hará Juan Carlos de Borbón en esta visita a Sanxenxo?

Sus amigos están filtrando a la prensa este deseo de Juan Carlos de Borbón, quizás para averiguar qué dice al respeto la familia y también la opinión pública: «Juan Carlos lo que quiere es poder moverse por España sin que se abra un debate mediático cada vez que desembarque. Tiene 85 años y no quiere ser un proscrito. Por supuesto, no quiere que sus idas y venidas afectan a su hijo». La buena noticia para el emérito es que toda la atención mediática estos días estará en Mallorca, ya que la familia real (excepto el emérito) se reunirá allí por primera vez después de muchos años.

¿Y que hará Juan Carlos de Borbón en Sanxenxo? Lo que le han dejado claro es que no quieren que hable con la prensa en los desplazamientos desde casa del amigo hasta el puerto. Como es habitual, está previsto que se le vea comer y cenar en algunos de sus restaurantes de marisco preferidos de la zona. Reencuentros con los pocos amigos que le quedan, salir a navegar, escuchar adulaciones, hablar de la actualidad política, buenas comidas… Unas vacaciones para el emérito que demuestran que, en realidad, no ha tenido ninguna consecuencia todo lo que ha hecho.