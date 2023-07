Anne Igartiburu ha sido uno de los fichajes bomba de esta última edición de Tu cara me suena . La presentadora del Corazón ha estado ligada a TVE desde hace muchísimos años, por lo que sorprendía tanto saber que trabajaría en Antena 3 aunque solo fuera para este proyecto. El suyo ha sido un muy buen papel, unas imitaciones que ha hecho especialmente bien teniendo en cuenta que no se dedica a la música ni a la interpretación. Aquí ha mostrado una faceta desconocida para sus fans, que nunca le habían visto en esta tesitura y mucho menos encima de un escenario cantando y bailando.

Muchos querían saber por qué había aceptado este encargo. ¿Cómo es que ha querido arriesgarse en un trabajo que no había hecho nunca? Ella misma lo ha explicado en una entrevista que emitieron en el último programa del concurso: «Acepté participar en Tu cara me suena porque me parecía una muy buena forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en cosas nuevas y creo que era un buen momento para divertirme. La primera gala fue un salto al vacío, quería ponerme al límite para ver cómo reaccionaba y, al final, he obtenido aprendizajes buenos. He estado al límite».

Anne Igartiburu se lo ha pasado muy bien en Tu cara me suena | Antena 3

¿Qué ha aprendido Anne Igartiuburu de la experiencia en Tu cara me suena ?

¿Qué se lleva de esta experiencia? «He aprendido a calmar los nervios y a que no tengo que controlarlo todo. Puedo hacer otras cosas e, incluso, a reírme de mí misma. Creo que este programa me ha aportado la oportunidad de disfrutar en un plató pase lo que pase».

Sus compañeros han aplaudido que se haya atrevido a jugar y algunos señalan que ha sido ella quienes ha marcado el nivel: «Lo has hecho divinamente, me has impresionado y ahora te admiro todavía más», le decía el presentador. Ángel Llàcer era todavía más bonito: «Has sido un plus para esta edición. Tú has aportado una sorpresa que no esperábamos y has arriesgado muchísimo».