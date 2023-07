Anne Igartiburu ha estat un dels fitxatges bomba d’aquesta última edició de Tu cara me suena. La presentadora del Corazón ha estat lligada a TVE des de fa moltíssims anys, per la qual cosa sorprenia tant saber que treballaria a Antena 3 encara que només fos per a aquest projecte. El seu ha estat un molt bon paper, unes imitacions que ha fet especialment bé tenint en compte que no es dedica a la música ni a la interpretació. Aquí ha mostrat una faceta desconeguda per als seus fans, que mai no l’havien vist en aquesta tessitura i molt menys a sobre d’un escenari cantant i ballant.

Molts volien saber per què havia acceptat aquest encàrrec. Com és que ha volgut arriscar-se en una feina que no havia fet mai? Ella mateixa ho ha explicat en una entrevista que van emetre en l’últim programa del concurs: “Vaig acceptar participar a Tu cara me suena perquè em semblava una molt bona forma de fer alguna cosa nova. Estic en un moment en el qual vull indagar en coses noves i crec que era un bon moment per divertir-me. La primera gala va ser un salt al buit, volia posar-me al límit per veure com reaccionava i, al final, he obtingut aprenentatges bons. He estat al límit”.

Anne Igartiburu s’ho ha passat molt bé a Tu cara me suena | Antena 3

Què ha après Anne Igartiuburu de l’experiència a Tu cara me suena?

Què s’endú d’aquesta experiència? “He après a calmar els nervis i a què no he de controlar-ho tot. Puc fer altres coses i, fins i tot, riure’m de mi mateixa. Crec que aquest programa m’ha aportat l’oportunitat de gaudir en un plató passi el que passi”.

Els seus companys han aplaudit que s’hagi atrevit a jugar i alguns assenyalen que ha estat ella qui ha marcat el nivell: “Ho has fet divinament, m’has impressionat i ara t’admiro encara més”, li deia el presentador. L’Àngel Llàcer era encara més maco: “Has estat un plus per a aquesta edició. Tu has aportat una sorpresa que no esperàvem i has arriscat moltíssim”.