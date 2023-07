Camilo Blanes o Sheila Devil, com ara vol que se l’anomeni, continua generant a la mare un maldecap rere un altre. El fill de Camilo Sesto no aixeca el cap des que patís un accident que el va deixar inconscient unes quantes hores i que va forçar-lo a ser ingressat a l’hospital. Ha tingut problemes amb les drogues des que era molt jove i darrerament es relaciona amb males companyies, tal com denuncia la seva família. Li han caigut les dents, té la casa feta un desastre i publica fotografies preocupants que demostren que no està bé psicològicament. La mare ha fet de tot per inhabilitar-lo, però la justícia no li ho permet i ella té por a les conseqüències.

L’última notícia que el té com a protagonista tampoc no és bona. I és que s’ha sabut que un grup de joves, a qui ell considerava amics, han assaltat casa seva i s’han endut objectes personals amb un valor de més de 100.000 €. El pitjor de tot plegat és que ell mateix els havia convidat, una altra anècdota que fa pensar en el pitjor: “Alguns amics s’han endut objectes personals i molt valuosos que tenia de Camilo Sesto com quadres o safates cares”, han assegurat a Telecinco.

Camilo Blanes, robat a casa seva pels seus amics | Europa Press

Camilo Blanes està perdent molts dels objectes personals de Camilo Sesto

Diverses fonts confirmen que, efectivament, els presumptes amics de Camilo Blanes l’estan deixant sense pràcticament cap record material del seu pare. Des del 2019, moment de la mort del cantant el jove hauria heretat un munt d’objectes que estan desapareixent. No fa més que celebrar festes a la casa de tres plantes que va deixar-li el pare, una casa que obre sense cap problema a gent que s’aprofita del seu estat per robar i endur-se coses que poden costar molts diners.

En el seu perfil d’Instagram, ha reconegut que és cert que ha patit un robatori important aquests darrers dies: “Ja els he fet fora de casa“, ha dit. Ara hauria de denunciar-ho davant de la policia, però el seu estat no és gaire bo i resulta bastant improbable que sigui conscient de quins passos ha de prendre ara. Una situació que té desesperada la mare, que veu que no pot fer res per ajudar un fill que continua enfonsant-se i enfonsant-se a passos agegantats.