El fill de Camilo Sesto, “en un moment autodestructiu” i “en perill”

Camilo Blanes ha estat protagonista de l’actualitat aquest cap de setmana en publicar un parell de fotos que el mostren molt desmillorat. Des que tingués el microinfart cerebral, el fill de Camilo Sesto ha tingut la mare molt preocupada perquè no acaba d’aixecar el cap. Problemes de drogues, addiccions… I ara, males companyies.

Així ho ha denunciat la seva mare en un programa de Telecinco, en el que ha intervingut per demanar calma per al noi: “Ell no està bé, és obvi, però mai no havia arribat a aquest grau d’autodestrucció. Això a Mèxic mai no hauria passat perquè les lleis són d’una altra manera… Fa temps que busco ajuda per a ell i m’he xocat contra una paret de formigó mil vegades. La meva màxima preocupació és que la seva vida està en perill cada dia, de manera constant”.

“Aquesta malaltia és molt cruel per a ell i la família que l’estima. Hi ha qui l’entén i altres el jutgen durament sense saber què hi ha darrere. És una bona persona que ha passat per molt. No puc dir res, ell mai no faria alguna cosa així estant bé. Ell quan està bé és una persona coherent. No té ningú de confiança, excepte jo i la seva xicota. No puc fer res perquè és un adult, la llei no m’acompanya si no l’inhabiliten. Amb el meu fill abans no es podia parlar, no reconec la persona a qui estic veient i crec que no és conscient de tot. No està bé en aquestes condicions, està en el seu pitjor moment. Mai no l’havia vist en aquest estat. Tot això ha començat arran de la mort del pare, no és fàcil. Sap molt de lleis i sap que aquí no puc fer res”.

Camilo Blanes publica una altra foto amb mala cara

El noi ha eliminat la foto que va publicar en adonar-se que tothom li estava escrivint i opinant sobre el seu estat. Ara bé, n’ha compartit una altra en la qual també surt amb perruca. En aquell missatge, ha enviat un dard als seus detractors: “Esteu bé?”.

El fill de Camilo Sesto va publicar una imatge preocupant que va acabar esborrant | Instagram

Camilo Blanes publica una altra fotografia després de la polèmica | Instagram

El noi té tothom pendent del seu estat de salut, ja que se l’ha vist en patinet i amb roba interior. Sempre que apareix públicament se’l veu malament, al que se suma el cartell que han col·locat a la porta de casa en la qual demanen que ningú no entri sense permís de la mare. Una història complicada que no agrada.