Fotos preocupants del fill de Camilo Sesto: la mare, desesperada

Camilo Blanes ha protagonitzat molts titulars escandalosos aquests darrers anys. El fill de Camilo Sesto no ha tingut una vida fàcil per culpa de la seva addicció a les drogues, la qual l’ha arribat a forçar a estar ingressat en una clínica de desintoxicació. El jove va patir un microinfart l’any passat i va estar a punt de morir, ja que està molt dèbil físicament i gairebé no suporta aquest problema de salut. Ara feia mesos que no se sabia res d’ell, però acaba de compartir dues imatges que tornen a col·locar-lo a la primera línia mediàtica. Preocupa veure’l molt desmillorat, amb mala cara i una perruca mentre fa ganyotes.

El seu perfil d’Instagram s’ha omplert de comentaris de gent que l’anima a sortir d’aquest mal moment i a demanar ajuda, ja que els angoixa pensar que continua malament i que no sembla que millori… més aviat tot el contrari: “Si us plau, Camilo, que Déu toqui la teva ment i el teu cor; que el teu esperit maco surti de qualsevol prova”, li han dit els més devots. D’altres han deixat la fe per animar-lo: “La teva mare ha d’estar patint en veure’t així. Cantes bé, tens una mare que t’estima i no et falta res econòmicament parlant. Oblida-ho tot, demana ajuda i comença de zero. Tens tota una vida al davant”.

Preocupa el cantant després d’un any complicat | Instagram

El fill de Camilo Sesto preocupa | Instagram

La mare de Camilo Blanes, molt preocupada per ell i per les seves companyies

I, efectivament, la mare de Camilo Blanes està molt preocupada. Des del programa de Telecinco, Fiesta, s’han posat en contacte amb ella per preguntar-li sobre les dues fotos que havia publicat el noi. Ella, que no les havia vist, ha assegurat que faria marxa enrere en el viatge cap a Alacant que estava fent perquè no li agradava veure’l així mentre ella era lluny.

La sorpresa ha estat que un reporter del programa s’ha apropat a la casa familiar i s’ha quedat amb la boca oberta en veure que hi havia un cartell enganxat a la porta principal. L’escrit, signat per la mare de l’artista, suposa una clara advertència a les males companyies del fill: “Prohibida l’entrada a certes persones que saben qui són. Aquest lloc no és una casa de culte i, encara menys, un lloc de recreació. Abstinguin-se d’entrar o seran denunciats per intromissió a la intimitat i violació de domicili. No abusin de la noblesa de la gent que viu aquí”.

La mare de Camilo col·loca un cartell a la porta de casa | Telecinco

La mare creuria que hi ha gent que vol aprofitar-se del seu fill, fins al punt d’haver arribat a fer fora de l’habitació de l’hospital a un dels seus amics perquè s’hauria adonat que en realitat no li desitjava cap bé al seu fill. Una història dramàtica que els fans del pare del noi confien que pugui tenir un final feliç.