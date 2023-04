Fotos preocupantes del hijo de Camilo Sesto: la madre, desesperada

Camilo Blanes ha protagonizado muchos titulares escandalosos estos últimos años. El hijo de Camilo Sesto no ha tenido una vida fácil por culpa de su adicción a las drogas, la que lo ha llegado a forzar a estar ingresado en una clínica de desintoxicación. El joven sufrió un microinfarto el año pasado y estuvo a punto de morir, ya que está muy débil físicamente y casi no supera este problema de salud. Ahora hacía meses que no se sabía nada de él, pero acaba de compartir dos imágenes que vuelven a colocarlo en la primera línea mediática. Preocupa verlo muy desmejorado, con mala cara y una peluca mientras hace muecas.

Su perfil de Instagram se ha llenado de comentarios de gente que le anima a salir de este mal momento y a pedir ayuda, ya que les angustia pensar que continúa mal y que no parece que mejore… más bien todo lo contrario: «Por favor, Camilo, que Dios toque tu mente y tu corazón; que tu espíritu hermoso salga de cualquier prueba», le han dicho los más devotos. Otros han dejado la fe para animarlo: «Tu madre tiene que estar sufriendo al verte así. Cantas bien, tienes una madre que te quiere y no te falta nada económicamente hablando. Olvídalo todo, pide ayuda y empieza de cero. Tienes toda una vida por delante».

Preocupa el cantante després de un año complicado | Instagram

El hijo de Camilo Sesto preocupa | Instagram

La madre de Camilo Blanes, muy preocupada por él y por sus compañías

Y, efectivamente, la madre de Camilo Blanes está muy preocupada. Desde el programa de Telecinco, Fiesta , se han puesto en contacto con ella para preguntarle sobre las dos fotos que había publicado el chico. Ella, que no las había visto, ha asegurado que daría marcha atrás en el viaje hacia Alicante que estaba haciendo porque no le gustaba verlo así mientras ella estaba lejos.

La sorpresa ha sido que un reportero del programa se ha acercado a la casa familiar y se ha quedado con la boca abierta al ver que había un cartel enganchado en la puerta principal. El escrito, firmado por la madre del artista, supone una clara advertencia a las malas compañías del hijo: «Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quién son. Este lugar no es una casa de culto y, todavía menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de la gente que vive aquí».

La madre de Camilo coloca un cartel en la puerta de casa | Telecinco

La madre creería que hay gente que quiere aprovecharse de su hijo, hasta el punto de haber llegado a echar de la habitación del hospital a uno de sus amigos porque se habría dado cuenta que en realidad no le deseaba ningún bien a su hijo. Una historia dramática que los fans del padre del chico confían que pueda tener un final feliz.