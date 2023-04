Joan Carles de Borbó visita Vitòria per sorpresa i es filtra per què

Joan Carles de Borbó ha deixat en evidència el seu fill i tota la Casa Reial… una altra vegada. El rei emèrit espanyol ha sorprès i ha incomplert el que havia assegurat la família reial, que no sortiria de Sanxenxo sota cap circumstància. L’any passat va parlar-se moltíssim de la seva visita privada, per la qual cosa tenien clar que, en aquesta ocasió, hauria de mantenir un perfil més privat, no parlar amb els periodistes i centrar-se en sortir a navegar. Ell ha passat de tot i s’ha traslladat per sorpresa a Vitòria, una escapada que no deu haver fet gràcia perquè torna a posar en relleu la falta de comunicació entre pare i fill.

I què hi farà allà? Els periodistes han captat la seva arribada a l’aeroport durant la tarda d’aquest diumenge, un viatge exprés que algunes fonts creuen que té a veure amb la seva salut. Seria divertit pensar que hi havia anat per reunir-se amb Iñaki Urdangarin, l’ex de la seva filla Cristina. Les coses no van acabar gairebé bé entre ells, així que el gran titular bomba haurà d’esperar. Realment, el que es creu és que ha volgut aprofitar l’estada a Espanya per sotmetre’s a una revisió mèdica. Cal recordar que el seu traumatòleg de confiança treballa en una clínica privada de la zona, així que tindria sentit. A més a més, Vanitatis assegura que l’haurien vist accedir a una consulta mèdica i que hauria passat la nit a la clínica.

Això fa saltar totes les alarmes, ja que l’emèrit podria estar malalt o haver empitjorat encara més la seva mobilitat. Sorprèn, però, ja que aquests dies se l’ha vist caminar força bé i va poder baixar de l’avió pràcticament sense ajuda. Què hi ha darrere d’aquesta visita, doncs? I si ja la tenia programa, per què no l’havien comunicat?

Joan Carles de Borbó, aquests dies a Sanxenxo | Europa Press

Viatge agredolç de Joan Carles de Borbó

Aquest havia de ser un retorn momentani al seu país que devia estar esperant amb candeletes. No obstant això, aquests dies a Galícia no han estat els millors per a l’emèrit. El temps no ha acompanyat, ha plogut i això ha impedit que pogués sortir amb la regata com ell voldria. Els plans truncats, la família pressionant perquè no parlés amb ningú i que no es mostrés tan excessivament content i xerraire com en la darrera ocasió. Periodistes traslladats a Sanxenxo afirmen que pràcticament no ha sortit de la zona del club nàutic, una discreció que ha hagut de fer-lo sentir com un nen petit castigat. Ara tornarà a Abu Dhabi amb la cua entre les cames, uns dies agredolços que no hauria gaudit tant com s’esperava.