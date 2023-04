Joan Carles de Borbó arriba a Sanxenxo: actitud i plans molt diferents

Joan Carles de Borbó té previst passar uns dies a Sanxenxo, la localitat gallega que ha escollit per a la segona visita a Espanya des que marxés a viure a Abu Dhabi. Està previst que l’avió aterri aquest migdia a l’aeroport de Vigo, on el recolliran uns amics que ho tenen tot preparat per a la seva visita.

L’emèrit espanyol s’ha deixat veure a Londres abans, però, una excursió que els mitjans han aprofitat per publicar una fotografia seva després d’unes setmanes sense veure’l. TVE ha compartit imatges que el mostren envellit i amb pitjor cara a la grada de l’estadi del Chelsea, l’equip de futbol que s’enfrontava al Reial Madrid ahir a la nit.

🔸 Primeras imágenes del rey Juan Carlos I en el palco de Stamford Bridge. Allí está viendo el partido entre el Chelsea y el Real Madrid



📸 EFE/EPA/TOLGA AKMEN pic.twitter.com/kNmxZmQhGu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 18, 2023

La visita de Joan Carles a Sanxenxo, totalment diferent de la de l’any passat

Joan Carles no serà rebut per una comitiva especial com va passar l’any passat, el que demostra que ha après dels seus errors. Aquells dies a Sanxenxo van generar moltíssims comentaris per l’actitud prepotent que va tenir, per la qual cosa ara optarà per més discreció.

Vanitatis ha pogut saber quins seran els plans del pare de Felip VI, que ha viatjat fins a Galícia per poder participar en els entrenaments previs al campionat de vela que hi haurà aquest cap de setmana. L’últim cop se’l va veure fer un recorregut de 45 minuts en el qual van apropar-se molts ciutadans per aplaudir el seu retorn -momentani- a Espanya. No volen que això torni a passar, ja que aquesta imatge l’únic que fa és perjudicar la família reial actual.

El rei espanyol emèrit Joan Carles I a Sanxenxo | Europa Press

Abans de pujar al vaixell, està previst que Joan Carles dini amb els amics en el restaurant del club nàutic de la localitat. El que no hi haurà és una gran reunió amb els amics gallecs en els locals als quals ha acudit últimament, ja que són conscients que els noms d’aquests restaurants els controla molta gent i no volen aparicions públiques ni aplaudiments.

#Sanxenxo 🛬 Se espera que el vuelo de Juan Carlos I aterrice en Peinador en torno a las 13.00 horas



📹 David Freire pic.twitter.com/5DcFZSqunr — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) April 19, 2023

L’alcalde de Sanxenxo ha assegurat que el consistori no es pronunciarà i tampoc no donarà bombo a aquesta visita reial: “El nostre èxit passa per la discreció. Si Joan Carles vol venir aquí moltes vegades, benvingut sigui. A nosaltres ens va molt bé. Vivim d’això”. De moment no s’han filtrat imatges de la seva arribada, però és probable que no puguin evitar que es publiquin instantànies d’aquests dies i també detalls de què farà i on es trobi a cada moment. El que han deixat clar és que no sortirà d’allà, així que es descarta que viatgi a Madrid per visitar el fill i la resta de la família. Uns dies de calma, bon menjar, vela i trobades amb els amics com si res no hagués passat.