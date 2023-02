Un amic de Joan Carles revela detalls desconeguts de la vida a Abu Dhabi

Joan Carles de Borbó viu aïllat de tot a Abu Dhabi en el seu palau, una casa en la que sí que estaria rebent la visita d’amics propers que el posen al dia sobre les novetats d’Espanya i tot el grupet. Un d’ells és Pepe Fanjul, el cubà que el va allotjar a la República Dominicana temporalment quan va dir-se que hauria de marxar d’Espanya. Es coneixen des que són petits perquè les dues famílies han estat amigues tota la vida, una amistat que encara mantenen tal com reconeix en una entrevista a Vanitatis.

Diu que el veu “molt bé” i que parla cada dia amb ell, un contacte que compagina amb els viatges cap allà: “Té un programa de sessions de recuperació amb entrenador i ha fet molt exercici. Disposa d’un gimnàs i una piscina a casa, el que ha fet que perdi molt de pes. Encara té problemes de mobilitat, però confio que millorin amb el temps. De salut el veig molt bé”.

Pel que fa a la seva rutina en els Emirats Àrabs, explica que canvia perquè hi ha molts dies en els que es queda a dins de casa i d’altres en els que va al centre per esmorzar amb gent. A més a més, estaria llegint molt i tindria visites a casa constantment: “Ve gent de tot el món a veure’l”.

Joan Carles, ajudat per dos homes per poder caminar | Europa Press

Joan Carles, “dolgut” amb les notícies que s’escriuen sobre ell

Tal com han fet altres amics de l’emèrit, aquest també lamenta que no el permetin venir a Espanya: “Troba a faltar els amics, la família i el seu país, al que li ha dedicat tota la vida. Suposo que en algun moment passarà més temporades a Espanya, però no sé quan. Crec que de visita sí que vindrà, encara que tornar a viure aquí és una altra cosa. Aquesta és una situació dura, però no crec que sigui per sempre“.

“Joan Carles llegeix els diaris espanyols cada dia i sap exactament què està passant. Algunes coses li fan mal, altres no. Hi ha molts titulars que són absolutament mentida… Crec que és fàcil criticar i no explicar el que ha fet”, afegeix.

Un dels temes que també ha tractat és el pòdcast de Corinna, el que li ha donat ales per reflexionar sobre el tema: “A Corinna és millor deixar-la en el passat. Crec que va suposar una decepció molt gran, però ja ha passat. Ell no té cap mena de relació amb ella i crec que ha de tancar aquesta porta i obrir altres de futur. Per què continuar parlant d’ella? No té res a veure amb el rei. Què farà el pobre rei amb el pòdcast? No està sota el seu control, el temps dirà. N’està assabentat, però no crec que l’estigui escoltant”.