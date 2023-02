Tots els motius de la mala relació entre Joan Carles de Borbó i Felip

Felip VI i Joan Carles de Borbó no poden estar més allunyats. Pare i fill s’han distanciat totalment i queda clar que l’un no vol saber res de l’altre, el que s’entén tenint en compte els maldecaps que s’han provocat mútuament. Aquesta setmana, el monarca espanyol ha celebrat el seu aniversari en una festa familiar a la que, per descomptat, el pare no ha estat convidat. La situació està empitjorant dia rere dia, encara que també és cert que la relació entre ells tampoc no hauria estat mai gaire propera. Pilar Eyre té una teoria: Felip no hauria perdonat mai les infidelitats del pare cap a la mare, per qui sent passió.

El Borbó vol el seu pare ben lluny, el que va quedar palès en el funeral del tiet a Atenes de fa un parell de setmanes. La periodista en destaca alguns detalls a Lecturas: “Si s’observa la seqüència completa s’adverteix com algú li indica a Felip la presència del pare, com ell s’hi apropa de mala gana i fa dos petons a l’aire amb un fregament d’esquena amb la mà, un gest propi de persones que no es coneixen molt. Felip li va preguntar com estava i el pare hauria respost un “bé, bé” amb la mirada clavada a terra. En cap moment va haver-hi contacte visual entre pare i fill“, adverteix sobre aquesta última retrobada entre ells.

El dia del seu naixement, però, va ser un dels més feliços per a Joan Carles perquè sembla que volien desesperadament un noi que heretés la corona. La seva infància va ser molt comentada perquè sembla que la mare el va consentir en excés, el que recalca aquesta idea de nen desitjat. A mesura que va anar creixent, però, hauria començat a empitjorar la relació amb el pare.

Joan Carles ha reaparegut aquest gener a Atenes | Europa Press

Joan Carles i Felip VI, enfrontats per les infidelitats a Sofia

Pilar Eyre explica que va ser clau l’actitud de Joan Carles quan van començar a filtrar-se les primeres relacions amoroses de Felip a les revistes: “L’emèrit va arribar a enviar tres expresidents del Govern i el seu propi pare a Felip perquè el dissuadissin de continuar amb Eva Sannum”. La ruptura de la seva bona relació va arribar, definitivament, en un dinar en el que li hauria comunicat que volia divorciar-se de la mare per poder casar-se amb l’amant, amb Corinna.

Allò va trencar el cor amb Felip, que hauria començat a adonar-se que el pare no podia continuar sent rei: “La situació va tornar-se insuportable. Joan Carles no podia vocalitzar en els discursos perquè havia begut i Felip va haver de dir l’última paraula i deixar clar que el pare havia d’abdicar”. Ara que el té a Abu Dhabi estaria més tranquil perquè així tot el que faci es veu des de la llunyania i fa la sensació que no afecta tant.

Pilar Eyre destaca, amb molta acidesa, que segurament el millor regal que ha rebut l’actual rei en el seu aniversari ha estat que el pare hagi iniciat els tràmits per canviar la residència fiscal als països àrabs i allunyar-se, així, encara més d’Espanya.