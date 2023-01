Pilar Eyre revela detalls impactants de la reina Sofia: “Soledat dramàtica”

Pilar Eyre ha estat una de les convidades de Ricard Ustrell a Col·lapse, que continua amb bones xifres gràcies a un 14,4% de share aquest dissabte. La periodista catalana ha acudit a plató per promocionar La soledad de la reina, un llibre sobre Sofia de Grècia que veurà la llum com a sèrie de televisió pròximament. La figura de la reina emèrita torna a estar d’actualitat des de la mort del seu germà, el rei Constantí, un moment difícil per a ella en el que va rebre el suport de bona part de la família. S’ha parlat moltíssim d’aquella tensa retrobada entre Felip, Letícia, Joan Carles i les infantes espanyoles. Què ha dit de nou la cronista barcelonina?

En primer lloc, ha volgut opinar sobre unes declaracions de Sofia de Grècia el 2014 en les que assegurava que s’estimava “molt” Letícia. Per a Pilar Eyre, aquella era una “mentida” com una casa: “La condició més important per poder pertànyer a una casa reial és saber mentir i Sofia ho fa d’una manera excepcional. La soledat de Sofia és dramàtica. Ella ha dit que tot és molt normal i que tot està molt bé a la família, ara està totalment sola. El marit està a Abu Dhabi, estan separats des de fa molt de temps, té la família trencada absolutament perquè ni tan sols veu a les netes. Sofia es va queixar que gairebé no coneix Elionor i Sofia perquè no les veu mai. Les seves filles, Elena i Cristina, han fet servir el pare de consol més que a ella. Ella realment viu amb la germana i pràcticament no té contacte amb ningú més, de fet ni tan sols té amigues“.

També han emès unes imatges de l’emèrita en la que donava detalls de l’estat de Joan Carles després de l’operació per la caiguda a Botswana. Ella sabia perfectament que havia acudit de cacera amb la seva amant, amb Corinna: “Aquell incident va suposar una humiliació pública per a Sofia, que és una dona que està sola completament i no té cap mena de poder. En el matrimoni amb Joan Carles va haver-hi molts intents de menysprear-la per aportar més llum a Joan Carles. Sofia, en aquests moments, és un element que impedeix que la monarquia es modernitzi. Hauria de fer una passa enrere per deixar que Felip sigui el centre”.

Sofia de Grècia, una dona solitària | Europa Press

Pilar Eyre explica la tensa trucada que van fer-li des de La Zarzuela quan va publicar el llibre sobre Sofia de Grècia

Pilar Eyre assegura que escriure un llibre sobre Sofia de Grècia li ha comportat molts problemes: “Jo ja havia publicat quatre llibres sobre la família reial amb bastant d’èxit, però mai no havia parlat dels reis regnants. Un dia la meva editora em va dir que havia arribat el moment d’escriure un llibre sobre Sofia. Fins aquell moment tothom pensava que Joan Carles i Sofia eren feliços, però Corinna ja existia. Tothom creia que els emèrits formaven un gran equip, la figura de Sofia era una gran desconeguda. Vaig estar treballant en secret durant dos anys en el llibre i vaig acabar vivint una pel·lícula de terror. Quan el vaig acabar, em van dir que tindríem un gran embolic si publicàvem aquell llibre. Vam consultar amb un advocat que ens va recomanar suprimir alguns noms. El llibre va distribuir-se amb un contracte de confidencialitat perquè no es digués fins a la seva publicació perquè sabíem que s’havien suprimit algunes obres anteriorment”.

“Aquell dissabte el meu diari va publicar un avançament del llibre i va ser increïble, em van trucar de totes parts. Dilluns, quan em preparava per sortir, em van trucar des de Casa Reial. Em van posar una música clàssica i jo vaig espantar-me molt en aquells segons d’incertesa. Em van dir que l’havia fet grossa i que La Zarzuela estava en flames per culpa meva. No saps com estan el senyor i la senyora, em van dir. Em van retreure que no els hagués preguntat res, que havia escrit una barbaritat i que estaven molt disgustats. Em van dir que no havia mentit, però que potser havia exagerat amb què el rei havia tingut 1.500 amants. Home, potser n’ha tingut 1400, em van etzibar”, ha explicat per primera vegada,

Pilar Eyre, una de les convidades a Col·lapse | TV3

Des de Casa Reial li haurien dit que estaven a favor de la llibertat d’expressió i que no prohibirien la difusió del llibre, però casualment a partir de llavors van començar a cancel·lar-se totes les entrevistes que tenia programades: “Alguns em van confessar directament que Casa Reial els havia trucat per demanar-los que no em truquessin i altres posaven excuses. El llibre era fort, ja que per primera vegada explicava que el seu era un matrimoni desgraciat i que Joan Carles, en certa manera, maltractava psicològicament a la seva dona, que el seu matrimoni era una mentida”.

“Ara estem molt acostumats, però en aquella època era molt fort dir que Joan Carles tenia amants perquè no es deia. A més a més, vaig acabar vivint en un clima d’odi perquè van començar a aparèixer periodistes afins a la Casa Reial que m’insultaven en antena. Em van donar un cop de bossa en un aeroport… Era demencial. Cada any tinc una inspecció d’Hisenda… Vaig entrar en una paranoia constant i em vaig posar malalta”, ha reconegut en aquesta intervenció a TV3.