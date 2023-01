Joan Carles de Borbó i Sofia reuneixen tota la família a Grècia

El funeral de Constantí II ha reunit les famílies reials de tota Europa. Les restes del germà de Sofia de Grècia, mort el passat 10 de gener, estaran presents en una capella ardent fins a les 12 hores, moment en què començarà el servei religiós i posterior enterrament. La dona de Joan Carles I acomiada, així, el seu únic germà i la resta de la família ha volgut acompanyar-la en aquests moments. Només un esdeveniment com aquest podia aconseguir una imatge tan estranya, la de pràcticament tota la família Borbó al complet.

Hem vist Joan Carles de Borbó una altra vegada, després d’uns mesos sense cap fotografia seva. Ha volgut acompanyar la seva dona en aquests actes solemnes a Atenes, una retrobada en la que han aparegut junts i acompanyats dels seus tres fills. Felip, Elena i Cristina han coincidit i han gaudit d’un sopar familiar en públic que feia més de tres anys que no es produïa. Letícia també ha estat present en aquesta reunió, en la que les úniques absències han estat les seves filles Elionor i Sofia. Sí que hi ha hagut complet pel que fa a la resta de cosins, tenint en compte que han acudit tots els fills Urdangarin, Victoria Federica i Froilán.

Sofia i Joan Carles es retroben a Atenes | Europa Press

Cristina de Borbó, amb Irene i la resta dels fills | Europa Press

Juan i Miguel Urdangarin s’uneixen al sopar familiar | Europa Press

Froilán i Victoria Federica es reuneixen amb la família | Europa Press

La família està allotjada en dos hotels diferents, per això, i no han fet cap posat conjunt. De fet, Felip i Letícia han acudit al sopar una mica més tard per evitar la fotografia conjunta. Això sí, se sap que han sopat tots junts a l’hotel King George.

Felip i Letícia, a Atenes amb la resta de la família | Europa Press

Letícia i Marie-Chantal es reconcilien i protagonitzen la foto més inesperada

Letícia ha estat la protagonista de la fotografia més inesperada d’aquest retrobament i, curiosament, no ha estat amb cap dels membres de la família Borbó… sinó amb Marie-Chantal de Grècia. Cal recordar que la premsa l’havia assenyalat com una de les grans enemigues de la dona de Felip VI, un membre de la família política que no la suportaria i que hauria fet l’impossible per no tornar a coincidir amb ella a cap acte públic.

I això per què? Ens hem de remuntar al menyspreu que va fer Letícia a la seva sogra durant la Setmana Santa del 2018, quan va deixar-la en evidència davant de la catedral de Palma. Aquella escena lamentable, de la que va parlar-se moltíssim, hauria enfurismat la neboda de Sofia fins al punt d’escriure un tuit en què deixava verda a Letícia: “Cap àvia es mereix aquest tracte. Letícia ha mostrat la seva vertadera cara“, deia Marie-Chantal llavors.

Des d’aquell moment no havien tornat a veure’s i tothom creia que cap de les dues no tenia ganes d’un retrobament que s’esperava que fos incòmode. És per això que la sorpresa ha estat majúscula en veure-les sortir del sopar agafades del braç i molt somrients, com si es tractessin de dues millors amigues. Aquest gest tendre ha deixat tots els fotògrafs amb la boca oberta, els que han corregut a immortalitzar un moment que semblava impensable.

Letícia i Marie-Chantal es reconcilien | Europa Press

El que queda clar és que el funeral de l’antic rei grec està deixant imatges i retrobaments inesperats. Caldrà veure si l’últim adéu d’aquest migdia torna a deixar alguna fotografia curiosa. No sembla que les filles de Felip i Letícia tinguin intenció d’acompanyar la resta de la família, el que sorprèn molt.