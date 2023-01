Retrobament sorpresa: Felip i Letícia dinen amb Cristina, Elena i els fills

Sofia de Grècia ha aconseguit un miracle, el retrobament entre Felip VI i les seves germanes, Elena i Cristina. Han passat quatre anys des de l’última vegada en què van fer un dinar tots junts, una germanor que han recuperat momentàniament perquè la reina emèrita hauria insistit. Ella va ser l’amfitriona del dinar del dia de Nadal, moment en què va organitzar una missa a la capella de Palau abans de passar al menjador tots junts a omplir la panxa i posar-se al dia després de tan mal rotllo.

La revista ¡Hola! treu a la llum aquest “dinar de reconciliació“, el més nombrós dels últims anys perquè també haurien acudit tots els nets: Elionor, Sofia, Froilán i Victoria Federica Marichalar, Juan, Pablo, Miguel i Irene Urdangarin. L’única absència, doncs, hauria estat Joan Carles de Borbó que hauria passat les festes sol com un mussol des d’Abu Dhabi. Ara rebrà la vista del seu net més gran, però, a qui diuen que la mare ha enviat cap allà per intentar que el controli i que deixi de protagonitzar titulars per les polèmiques que genera.

Els nets de Joan Carles i Sofia es retroben després de molt de temps sense veure’s

No expliquen com va anar el dinar, però sembla lògic pensar que tots van anar una mica obligats. Sofia hauria insistit molt en què volia dinar amb els tres fills i tots els nets com una família normal, però no poden obviar que encara els separen moltes coses i que els problemes entre ells no desapareixeran per un retrobament així.

El 80è aniversari de Sofia de Grècia va reunir tota la família | Casa Reial

Elionor va retrobar-se, doncs, amb la seva cosina Irene després de molt de temps. Sempre s’havia dit que tenien molt bona relació i que, malgrat la distància (la Urdangarin viu a Ginebra amb la mare) continuaven parlant per telèfon. Totes dues faran 18 anys aquest 2023, un any important que segurament encararan de manera molt diferent tenint en compte que tenen dues vides totalment diferents.