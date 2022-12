Treuen a la llum com anomena Felip a Letícia en la intimitat

Felip i Letícia estan casats des de fa més de 18 anys, un matrimoni estable però que també ha estat envoltat de rumors de crisi. No se sabia pràcticament res de la seva vida privada fins ara, que el periodista José Apezarena en dona detalls a Los hombres de Felipe VI. En aquest llibre assegura que revela alguns dels secrets de parella dels monarques espanyols, entre els que destaca un de ben curiós: com es diuen entre si en la intimitat?

Sembla que, des que van néixer les seves filles, Felip es refereix a Letícia com a “mama“. Un diminutiu molt utilitzat per algunes parelles, però que resulta un xic ridícul en algú com Felip VI. L’escriptor ha sabut, a més a més, que entre ells encara hi ha “molta sintonia, companyonia i complicitat” i que Felip continua mostrant-se “molt romàntic” i convençut que Letícia és “la companya de viatge perfecta”. Deixant de banda les cursileries, també destaquen fonts properes que són molt diferents de caràcter i que mai no es lleven a la mateixa hora.

Felip i Letícia tenen un apel·latiu un xic estrany | Europa Press

Han volgut vendre’l com un pare implicat que va a les funcions escolars i que passa el temps amb ella sempre que pot: “Donaria la vida per les seves filles, les adora i li cau la bava amb elles. Amb Elionor té una complicitat especial”. Ara bé, les hauria donat una educació estricta: “En aquesta casa hi ha tres paraules que no es poden pronunciar, No me apetece“. Saben que hi ha unes normes que s’han de complir i també a casa mantindrien la compostura: “Són les nenes millor educades que he vist”. Dues nenes que haurien crescut sense poder deixar-se portar ni descansar cap moment, però.

El menyspreu públic que Letícia va fer a Sofia de Grècia davant de la Catedral de Palma durant la Setmana Santa de fa quatre anys va fer parlar moltíssim. La dona de Felip VI va embogir i no va permetre que la dona es fes cap fotografia amb les nenes, un gest molt lleig que va evidenciar la mala relació entre elles. Ara, vist en perspectiva, sembla que des de Casa Reial no li han volgut donar tanta importància. De fet, en aquest llibre s’assegura que els va preocupar molt més la imatge d’Elionor retirant el braç de l’àvia de males maneres.

¿Rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía? 🤔 La insistencia de su abuela, obligó a la princesa #Leonor a retirarle el brazo en una imagen insólita. vía @elmundoes #LaHoraMagica3A pic.twitter.com/fNTyk7q2Qy — Mercedes Mosquera (@mmmbango) April 3, 2018

I això per què? “Els angoixava molt més l’actitud d’Elionor perquè Letícia i Sofia no són importants institucionalment. Ella, en canvi, és la princesa d’Astúries, l’hereva al tron i el futur de la monarquia. Van intentar restar importància al gest tot destacant que simplement es tractava d’una nena de dotze anys”.