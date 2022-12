Shakira i Antonio de la Rúa, cada cop més a prop d’una reconciliació

Shakira continua acaparant titulars. La cantant colombiana ha passat el Nadal a Dubai amb els fills, una estada de la que ha publicat una foto que no ha agradat als animalistes. Ara se centrarà en acabar de preparar els últims detalls del trasllat a la nova vida que els espera a Miami. Està previst que s’hi instal·lin poc abans del dia de Reis, així que no els queda tant. S’ha parlat molt dels motius que haurien motivat aquest canvi de país i vida radical, entre els que es destaca que Shakira creu que res no la lliga a Barcelona des que s’ha separat de Gerard Piqué. Creu que els nens estaran més tranquils als Estats Units perquè allà no tindran tants paparazzi perseguint-los, a més a més que no estarà sola perquè allà té família i molts amics.

I precisament sobre aquestes amistats s’està parlant molt ara, tenint en compte que han sortit a la llum unes informacions que deixen caure que Shakira i Antonio de la Rúa, el seu ex a qui va enganyar amb Gerard Piqué, haurien tornat a parlar recentment. Ell també viu a Florida, una proximitat que els hauria donat ales a tornar a quedar i parlar sobre el futur. Socialité ha especulat amb un possible retorn de la parella, els qui van acabar la relació de molt males maneres. Han passat molts anys des de llavors i sembla que haurien deixat els retrets i el rancor de banda.

Shakira i Antonio de la Rúa tornen a quedar | Telecinco

Shakira podria donar una segona oportunitat a Antonio de la Rúa | Telecinco

Shakira i Antonio de la Rúa van estar junts durant 10 anys

L’argentí i la colombiana van estar 10 anys junts, un amor i una complicitat que no obliden. Fonts properes diuen que s’han tornat a veure després d’estar un temps sense parlar-se: “El temps ha curat les ferides, tenint en compte que ell ha tornat a seguir-la a Instagram recentment i es parla d’un apropament entre ells. Ell continuaria enamorat d’ella, encara que en el seu moment va refer la seva vida. Hi haurà segona oportunitat per a aquesta relació d’amor que no va acabar del tot? Ara que ella marxa a viure a Miami, estaran més a prop i serà més fàcil tornar a quedar”, es pregunten.