Shakira felicita el Nadal des de Dubai amb els nens i un falcó al braç

Shakira i els nens han passat el Nadal a Dubai, unes festes que han passat lluny de casa per desconnectar i fugir de la pressió de la premsa. La colombiana, Milan i Sasha protagonitzen una fotografia que ha fet parlar molt. Se’ls veu vestits amb la roba tradicional dels països àrabs, enmig d’un paratge desèrtic i característic de la zona amb dunes. El que més ha cridat l’atenció, però? Que ella aparegui amb un falcó al braç mentre tots tres se’l miren fixament. Ha acompanyat la fotografia d’un missatge que té sentit en el moment vital en què es troba: “En el desert tot buscant la serenitat aquest Nadal“.

Shakira passa el Nadal amb els fills a Dubai | Instagram

Els fans de Shakira omplen la publicació de missatges crítics i curiosos

La falconeria és una disciplina amb molts adeptes en els països àrabs, el que la converteix en un reclam per a molts turistes com ells. No obstant això, sempre hi ha animalistes en contra que els tapin els ulls i que els forcin a estar-se quiets en aquesta posició perquè consideren que es tracta d’explotació animal. Com era d’esperar, la cantant ha rebut alguns missatges crítics després d’aquest curiós posat: “Crueltat animal, una foto trista i decebedora. Aquest ocell ha hagut de passar un nivell d’estrès i submissió per tal que tu poguessis fer la fotografia” o “Estàs promovent la crueltat animal en fer-te aquesta foto perquè aquest ocell hauria de ser lliure. En comptes d’això, els seus ulls estan tapats i està encadenat al guant per assegurar-se que continua entretenint els turistes que es fan selfies i fotos amb ell. Per què alimentes la demanda d’ocells captius?“.

Per una altra banda, també hi ha hagut una gran majoria de fans que han desitjat bon Nadal a la cantant i als seus fills. Entre els missatges més divertits que ha rebut, destaquen dos en concret. El primer, el d’una noia que li recomana que es quedi a Dubai i que captivi algun àrab “bien papachongo“. N’hi ha hagut un altre que ha aprofitat el símil per criticar Gerard Piqué: “Ell sí que és un buen pájaro“.

Missatges a Shakira a la foto del desert | Instagram

Segons el que s’ha filtrat, hauria arribat a l’acord amb Gerard Piqué que ell tindria la custòdia durant la nit de Cap d’Any i Reis, una negociació que podria acabar en no res perquè la cantant ara es penedeix i està intentant que els deixi marxar a Miami abans. Això hauria generat molt malestar en el futbolista, que estaria enfadat amb ella perquè no vol renunciar a cap dia amb els petits abans del seu trasllat.

Shakira desitja unes bones festes als seus seguidors

Aquest 2022 no ha estat un any fàcil per a Shakira, que s’ha separat del pare dels seus fills després de més d’una dècada d’amor. La premsa ha estat molt a sobre d’ella i els seguidors no l’han deixat sola en cap moment. El que ha volgut és agrair els ànims que ha rebut en aquests mesos a través d’una publicació a Instagram: “Gràcies per tot l’amor i suport que m’heu donat a mi i als meus fills durant aquest any. Us desitjo unes dolces vacances. D’aquí al 2023 que omplirem de pau i esperança”.

Shakira desitja bones festes als seguidors | Instagram

Una cantant que encara el pròxim any amb il·lusió i ganes de millorar la seva situació.