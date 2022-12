Les empreses de Shakira, plenes de socis de la família Piqué￼

Shakira vol tancar tots els temes pendents abans de marxar cap a Miami, ciutat que ha escollit per iniciar una nova vida amb els nens ara que s’ha separat de Gerard Piqué. En primer lloc, ha volgut arribar a l’acord amb ell pel que fa a la custòdia dels nens i han conclòs que el millor serà vendre la casa que compartien fins ara. Pel que fa a la seva economia, la cantant ha de pensar què fer amb les empreses que ha obert aquí des del seu trasllat fa gairebé deu anys. Vanitatis ha recollit quantes societats li queden i què farà amb totes elles a partir d’ara.

Un dels maldecaps principals de l’artista és l’empresa Fire Rabbit, en la que un dels socis majoritaris és una empresa de la família de Piqué. Diuen que actualment no parla amb cap membre de la família política perquè “no els perdona” que s’hagin entregat a la nova relació del futbolista amb Clara Chía. És per això que “haurà de tallar tota relació empresarial i posar en ordre les empreses catalanes”.

A més a més té un altre problema, i és que que totes les societats de les que disposa tenen la seu en la casa familiar d’Esplugues. En té una en la que és l’única sòcia, sí, però una altra amb 15 milions d’euros d’actius en la que els Piqué també són socis. En la tercera al seu nom, la sòcia majoritària és una de les empreses de l’ex que té el sogre com a administrador.

Shakira i Gerard Piqué posen a la venda la casa d’Esplugues | Europa Press

Shakira no vol tornar a Barcelona sota cap circumstància

Fonts properes a la cantant colombiana han deixat clar que, un cop arribi als Estats Units, farà tot el possible per no tornar a trepitjar Barcelona. Shakira n’hauria acabat farta i consideraria que li serà més fàcil adaptar-se a la vida de separada si deixa enrere la casa i la ciutat en la que ha viscut tots aquests anys. És conscient, però, que té un judici contra Hisenda pendent i que segurament haurà de tornar als jutjats per enfrontar-se a l’acusació que ha caigut contra ella per sis delictes fiscals.

Fins que no arribi aquesta data judicial, Shakira se centra en preparar el trasllat i la nova rutina per als nens en una escola nova a la que també hauran d’adaptar-se.