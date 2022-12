Shakira revela com va adonar-se de la infidelitat de Gerard Piqué

Shakira ha donat més detalls de la ruptura amb Gerard Piqué en una entrevista bomba carregada de titulars potents. La cantant ha parlat a la televisió britànica, en la que ha tret a la llum que va sentir-se enganyada en els últims moments de la seva relació amb el futbolista barceloní. Però no només això, sinó que ha deixat caure que sospitava que l’enganyava i que va trobar diverses pistes a casa seva que així li feien pensar.

“Crec que ens passa a totes les dones en algun moment de la nostra vida, que creiem que estem en una relació real i, en realitat, no és tan vertadera com semblava”, etziba. Un dard cap als anys amb Gerard Piqué amb el que no es queda contenta.

I és que, una mica més endavant, la periodista s’interessa per un detall del seu videoclip Te felicito que podria amagar una informació impactant: “Et veiem tafanejar a dins de les neveres, però allà no busques llet o algun altre producte”, li pregunta. La resposta de Shakira ha deixat tothom amb la boca oberta: “Allà a dins buscava la veritat“.

Shakira lamenta haver-se sentit enganyada | Telecinco

La cantant parla del final de la relació amb Gerard Piqué | Telecinco

Shakira deixa caure que buscava “la veritat” a dins de la nevera

A què es refereix? És una metàfora? Socialité, el programa de Telecinco, creu que aquest detall podria ser important i no tan metafòric com sembla: “Shakira va adonar-se que quan estava de viatge, desapareixien de la nevera productes que només ella menjava. Podria tractar-se d’una melmelada”, reflexionen en un vídeo ple de teories conspiradores que s’ha viralitzat a Twitter. Estan dient que Gerard Piqué convidada Clara Chía quan Shakira no hi era i que aquesta menjava la melmelada de la cantant sense adonar-se que, amb aquest gest, s’estava delatant?

Seria fort que Shakira hagués descobert una presumpta infidelitat de Gerard Piqué gràcies a l’electrodomèstic, però certament podria ser que l’hagués fet sospitar que estava convidant algú a casa amb el mateix gust que ella. La cantant no ha donat més detalls en aquesta entrevista, en la que intenta ser discreta sense evitar que s’analitzin totes les seves paraules.