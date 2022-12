Shakira reconeix que el 2022 ha estat un any dur i “difícil d’oblidar”

Shakira ha viscut un any molt complicat. Els problemes i la separació de Gerard Piqué, la pressió mediàtica, la dura negociació per la custòdia dels fills, els tràmits als jutjats, el canvi de vida i la preparació per al trasllat a Miami, els ingressos hospitalaris del pare, la nova relació de l’ex amb Clara Chía, els problemes amb Hisenda… No han estat, certament, uns mesos gaire agradables per a la cantant. El 2022 li ha donat moltes alegries en el món de la música, això sí, amb el que ha volgut quedar-se en el vídeo que ha gravat per al programa d’una televisió nord-americana en castellà.

En aquestes imatges, fa balanç dels últims mesos i reconeix que li costarà passar per alt tots els maldecaps que li ha derivat: “El 2022 ha estat un any que difícilment podré oblidar. En ell, he trobat tants desafiaments com bons amics de debò. La música ha estat una bona companyia i vostès encara més. Vull agrair-los per escoltar-me i permetre’m expressar-me. Tant de bo en el 2023 pugui correspondre’ls amb tota l’estima que em donen i portar-los bona música i més coses”.

Shakira fa balanç de l’any | Instagram

Shakira rep l’estima dels fans en un vídeo que també ha estat criticat per alguns

La cantant apareix somrient en aquestes imatges, les que han aconseguit més de 43.000 likes en poques hores. La colombiana està molt orgullosa de la legió de fans que té, la que enguany li ha demostrat que està al seu costat. De fet, han estat ells els principals artefactes de la campanya que hi ha hagut contra Gerard Piqué per enganyar-la i refer la seva vida tan aviat.

En els comentaris, els fans li han desitjat que el 2023 sigui millor per a ella. L’estima i l’amor han estat els predominants, però també hi ha hagut forat per a detractors que l’han acusat d’haver suavitzat el seu accent colombià. Consideren que se li ha enganxat la manera de parlar dels espanyols, el que no agrada a tothom. Sigui com sigui, tot queda en una anècdota dins de l’allau d’estima que ha rebut en obrir-se en aquest petit vídeo.