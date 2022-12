Kiko Rivera, malalt una altra vegada: “No em puc moure”

Kiko Rivera torna a patir problemes de salut. Dos mesos després d’haver de ser ingressat d’urgència en patir un ictus, ara pateix una fasciïtis plantar, una inflamació del teixit gruixut del peu que li provoca dolor i molèstia en caminar.

Ha estat ell mateix l’encarregat d’explicar-ho a través del seu perfil d’Instagram: “Tinc una fasciïtis plantar molt forta i fa mal. Tinc el peu inflamat i fa tela de mal… Ara mateix semblo un pingüí quan camino. Espero que quan se’m passi torni a caminar com Forrest Gump. No em puc moure”, ha dit tot intentant fer broma davant d’un altre problema de salut. En el mateix vídeo, ensenyava el peu molt inflamat mentre l’introduïa en un cubell amb aigua freda.

Kiko Rivera explica com es troba | Instagram

El DJ mostra com té d’inflamat el peu | Instagram

Irene Rosales, la dona de Kiko Rivera, preocupada pel seu estat i la seva actitud

A El Programa de Ana Rosa, han comentat la presumpta preocupació que tindria ara mateix Irene Rosales, la dona de Kiko Rivera. Per una banda veu que el DJ continua encadenant un contratemps en la seva salut rere un altre, però no seria aquesta mala sort la que té entre cella i cella… sinó l’actitud que està tenint el marit.

Kiko Rivera encara s’està habituant a la nova vida després de l’ictus, en la que ha de fer bondat per acabar de recuperar-se i evitar un altre problema tan greu. No obstant això, sembla que aquests darrers dies hauria acudit a un parell de festes i això no ho hauria fet gens de gràcia a la seva dona.

Joaquín Prat intentava defensar-lo, ja que veu amb bons ulls que torni a fer plans amb amics: “Si va de festa és perquè està recuperat i això no ho hauria aconseguit si no estigués mantenint uns bons hàbits”. Davant d’això, un dels tertulians deixava caure l’angoixa d’Irene: “Kiko està recuperat i és cert que els seus hàbits de vida han canviat, però a la seva dona l’espanta que torni als mals hàbits. Només cal veure que té fasciïtis plantar després d’una festa que va allargar-se molt”.

Irene Rosales estaria preocupada per l’actitud del marit | Europa Press

“A Irene li preocupa que Kiko torni a tenir una vida descontrolada. Ara ha deixat de fumar i està anant al gimnàs, però ha estat fora dues nits en només una setmana i això l’espanta. El tema del peu li ha fet zero gràcia”, afegeix Pepe del Real en unes declaracions que fan pensar en problemes de parella.