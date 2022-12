Joaquín Prat, víctima d’una estafa: “És fàcil caure en el parany”

Joaquín Prat ha estat víctima d’una estafa. El presentador de Ya es mediodía a Telecinco ha volgut explicar la seva experiència per intentar ajudar, així, a alguns teleespectadors que es trobin davant d’una situació similar.

Aquesta confessió la feia després d’entrevistar la portaveu de l’Ajuntament de Madrid, que denunciava públicament que s’han detectat més de 80 multes falses en un districte de la capital. Es tracta de multes que deixen en els parabrises dels cotxes en els que els diuen que han de pagar mitjançant un codi QR que hi apareix ingrés: “S’han obert diligències i s’està investigant per saber quin és el rerefons del tema“. El que ha volgut deixar clar és que mai no s’han d’escanejar aquests codis perquè això podria produir alguna mena de perjudici en la protecció de dades, ja que accedeixen a les teves dades personals.

I ha estat arran d’aquesta notícia, que el presentador ha tret a la llum que ell mateix va ser víctima d’una estafa similar. En el seu cas, els estafadors van enviar-li un missatge de correus fals que van aprofitar per robar-li 200 €: “Me la van jugar i em van prendre 200 € de la targeta. Jo estava esperant un paquet de Correus i vaig rebre aquest missatge, el que em vaig creure al 100% és clar. És molt fàcil caure en el parany perquè els mètodes d’estafa cada vegada són més sofisticats”, ha dit.

Joaquín Prat confessa que ha perdut 200 € per culpa d’una estafa | Telecinco

Joaquín Prat esclata contra Alba Carrillo en directe

El presentador va deixar enrere les confessions personals per fer una valoració sobre una companya de la cadena. Alba Carrillo està d’actualitat des que sortís a la llum que havia anat al llit amb un famós que està casat, una infidelitat de la que s’està parlant moltíssim a televisió.

Joaquín Prat ha estat molt crític amb ella per treure a la llum detalls molt íntims sobre la seva trobada, el que ha fet molta ràbia al periodista: “En ple 2022 estem parlant de la mida del membre viril d’un senyor a televisió i això em produeix calfreds. Per què parla d’això l’Alba? Quina rellevància té? A més a més que espero que digui la veritat quan li pregunti sobre el tema, perquè et miren als ulls i et menteixen sense que els tremoli la veu. Ella que és una dona tan valenta espero que digui la veritat”, ha dit.