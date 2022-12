Aran Aznar, desnonada del pis i sense ingressos: “Un infern”

Aran Aznar, la neboda més mediàtica de José María Aznar, ha estat desnonada de casa de molt males maneres. Durant uns quants anys, se la va poder veure habitualment a televisió en diversos realities i programes del cor. Ara feia bastant que no se sabia d’ella, un silenci hermètic que trenca per confirmar que l’han fet fora de casa. Ho fa en una entrevista colpidora a la revista Semana, en la que denuncia que el propietari del pis ha actuat pel seu compte: “No hi havia cap ordre de desnonament. El que ha fet és contractar els de Desokupa i, mitjançant mètodes il·legals, ens han obert la porta i s’han estat allà fins que ens van fer fora. Han fet servir intimidació i coacció quan no hi havia cap ordre judicial, mai no es va dictar res”.

“Soc persona vulnerable pels serveis socials i tot està certificat. A més a més que soc víctima de violència de gènere i fa tres mesos que he deixat de cobrar la pensió, així que actualment no tinc cap ingrés“, afegeix. Assegura que ha viscut “un infern” i que actualment es troba a casa de la mare, mentre que la filla ha hagut d’anar al garatge que li ha deixat una amiga.

El problema, assegura, és que no veu la llum al final del túnel: “No tinc contracte de feina, no tinc pensió, ni nòmina ni diners. Estic en una situació de desemparament i, a més a més, continuo rebent amenaces del propietari. Em diu que dirà als mitjans que he estat una inquilina molt bruta i que el meu gos li ha destrossat els mobles, quan això és mentida perquè ell em va deixar el pis buit”.

Aran Aznar, la neboda del polític, desnonada | Telecinco

Aran Aznar, preocupada per la situació de la filla i de la mare

El que més li preocupa és la situació de la filla, que amb 25 anys tampoc no té bones perspectives de futur: “Està al límit, em deia que la vida ha acabat per a ella”. Tampoc no és fàcil veure que la mare se n’adona de tot: “Ella ha tingut atacs d’ansietat i està malament”. La força de la família té clar que és ella, la qui les sosté a totes: “No em puc permetre el luxe d’enfonsar-me. Estic amb antidepressius i ansiolítics“.

Com era d’esperar, li han preguntat per què no demana ajuda al seu tiet. Aran, però, no vol que l’expresident del govern l’ajudi: “Els meus tiets no tenen l’obligació de fer-se càrrec de mi. El cognom del meu tiet també és el meu, però jo soc jo. És cert que m’està costant trobar feina. Jo volia anar a Gran Hermano, tenia una empresa però vaig haver de tancar-la amb la crisi”. Com creu que serà el seu futur? De moment, es conforma amb no acabar al carrer.