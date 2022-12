Sofia de Borbó, l’autèntica fan de Gavi dins de la família reial

Elionor de Borbó no està enamorada de Gavi i tampoc no té la carpeta plena de fotos del futbolista. Després d’un parell de setmanes carregades de rumors sobre aquest hipotètic -i esbojarrat- amor platònic, s’ha descobert la veritat. Fonts de l’escola madrilenya de les filles de Felip VI han filtrat a Look que, en realitat, la gran fan del blaugrana no és Elionor, sinó la seva germana Sofia.

Aquesta història ja quadra més i té una mica més de sentit, tenint en compte que la filla petita dels reis espanyols ha confessat ser fan del futbol en diverses ocasions. De fet, se sap que juga en un equip femení i que sempre s’ha mostrat interessada per aquest esport.

Tots aquests rumors van començar quan Felip de Borbó li va demanar a Gavi que li dediqués la samarreta a una de les filles perquè seria “una gran fan”. En un principi va pensar-se que era Elionor, però sembla que en realitat era l’altra la interessada en el futbolista: “Sofia és com la seva besàvia, més espanyola que la Giralda. Ha estat molt pendent de la participació d’Espanya en el Mundial, és una autèntica seguidora d’aquest esport i, a més a més, el practica“.

Elionor i Sofia animen la selecció femenina de futbol | Casa Reial

Sofia de Borbó, captivada per Gavi però només futbolísticament parlant

Ara bé, el que deien clar en aquesta ocasió és que l’atracció de Sofia cap a Gavi només és professional: “No hi ha cap interès romàntic per part de la Infanta. Sento decebre’ls”. Admiració només per com juga a futbol, pel que sembla: “Sofia és una excel·lent esportista, competitiva i amb bon regat”. Misteri resolt, llavors. La samarreta era per a Sofia de Borbó, una aficionada del futbol que simplement voldria un detall d’un dels seus referents dins de la selecció espanyola.