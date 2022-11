Relacionen Elionor i Gavi: “Té la carpeta plena de fotos del futbolista”

La vida sentimental d’Elionor de Borbó comença a generar interès. La filla gran de Felip VI i Letícia només té 17 anys, però les revistes del cor comencen a parlar sobre els presumptes xicots que aniria encadenant. Aquests darrers dies se l’està relacionant amb el Gavi del Barça en una teoria esbojarrada que està fent parlar molt. El programa de Telecinco, Socialité, assegura que hi ha diversos indicis que els relacionen des de fa uns dies: “Elionor tindria un feeling especial amb el futbolista del Barça i la selecció espanyola”.

Tot hauria començat amb la visita del seu pare, de Felip VI, a Qatar. El monarca espanyol va baixar als vestuaris per saludar els jugadors i mostrar-los el seu suport, una trobada de la que va destacar-se una escena en particular. Les càmeres el van gravar al costat de Gavi, el futbolista andalús del Barça, qui li va regalar una samarreta seva signada. Molts van fixar-se que no es tractava de la talla de Felip, ja que era molt més petita. Què creuen que ha passat? Que el Borbó li hauria demanat una samarreta per a la filla, que estaria captivada per ell.

El programa ha estirat la teoria i han enumerat tots els motius que els convertirien en una bona parella: “Des d’aquí et donem suport, Elionor, perquè tots tenim fotos de famosos retallades en les nostres carpetes com tu com es feien abans. Tots dos saben què és tenir una professió clara des de petits, a més a més que ell només té un any més que ella i això sempre ajuda. Gavi juga al Barça, com el cosí de Pablo Urdangarin. Ell és un dels companys de festa de Piqué i, gràcies a això, podria guanyar-se el favor dels cosins Froilán i Victoria Federica”.

Felip VI va demanar-li una samarreta signada a Gavi | Telecinco

Telecinco especula amb una possible relació entre l’hereva i el futbolista del Barça | Telecinco

Els rumors sobre els xicots de la parella l’envolten des que tornés a Madrid acompanyada d’un company de classe per passar l’estiu. Ràpidament va dir-se que era la seva parella, una teoria que la Casa Reial no va confirmar ni desmentir. Aquest cap de setmana s’ha dit que abans ja tenia un altre xicot, amb qui hauria trencat quan va marxar a estudiar a Gal·les.

Twitter s’omple de missatges sobre la hipotètica relació d’Elionor i Gavi

L’hipotètic enamorament d’Elionor ha fet moltíssima gràcia a Twitter, que s’han fet ressò del rumor en un munt de comentaris plens de riures i especulacions sobre un possible matrimoni amb el futbolista que el convertís en rei consort: “No supero això que Elionor tingui la carpeta d’anelles plena de fotos del Gavi”, “De debò Felip VI va baixar al vestuari perquè Gavi li signés la samarreta per a la princesa Elionor? Gavi, futur príncep d’Espanya. Surrealista”, “Gavi, futur príncep d’Espanya” o “Elionor s’ha fixat en Gavi, tindrem un nou príncep“.

yo no supero lo de que la princesa Leonor tenga el archivador forrado con fotos de Gavi JAJAJAJA — isis 🦋 (@isiisstt) November 28, 2022

De verdad me estás diciendo que el Rey de España bajó al vestuario para que Gavi le firme la camiseta para la princesa Leonor🇪🇦…

Gavi futuro príncipe de España

Surrealista jsjsjjsasj pic.twitter.com/dt5c73Qeos — Mario (Battinson Version) (@Marioflrsx_) November 25, 2022

Vale que me acabo de enterar que el rey bajo al vestuario porque Leonor quería una camiseta firmada de Gavi, GAVI FUTURO PRÍNCIPE DE ESPAÑA — Alejandro Ruiz 👽🍺🏎️ (@ale_rm01) November 24, 2022