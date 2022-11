Corinna, amenaçada i vigilada: “Volien que mantingués motivat Joan Carles”

Nova entrega de les memòries de Corinna. L’alemanya recorda la seva aventura sentimental amb Joan Carles de Borbó, un home que la va tenir com a assessora i amant una bona temporada. Ella no ha perdonat que l’enganyés amb altres dones, pel que ara s’està venjant en treure a la llum anècdotes que el deixen molt i molt malament. En el capítol d’aquest dilluns, l’examant de l’emèrit deixa enrere el polèmic safari de Botswana i se centra en les amenaces que hauria començat a rebre, presumptament, quan van acabar la relació: “Estava al llit quan, en plena matinada, vaig veure una ombra just al costat. Sempre penses que cridaries en un cas així, però em vaig quedar clavada sense poder moure’m ni respirar”. Havien passat deu dies des que el món s’assabentés de la relació de Corinna amb el rei espanyol.

La persona que s’havia colat en la seva habitació d’hotel no deia res en uns segons que ella diu que se li van fer eterns: “Finalment vaig aconseguir articular una pregunta sobre per què estava allà”. La figura misteriosa hauria obert la boca i va dir: “Estic aquí per ajudar-te a fer les maletes” i va marxar de l’habitació. Ella diu que no entenia res i que va trucar a la recepció: “Allà em van dir que havia de ser un error”. Corinna pensava que tindria a veure amb les mateixes persones que havien entrat al seu pis per remoure tots els documents que hi tenia, però va preferir no donar-hi més voltes. No podia cancel·lar tots els viatges i esquivar la premsa, així que va prendre la decisió de mantenir la calma i professionalitat.

Poc després, durant un viatge al Brasil, va adonar-se que hi havia uns cotxes que els estaven seguint mentre plovia moltíssim: “Li vaig demanar al conductor que anés més ràpidament, moment en què els altres van començar a apropar-se i van estar a punt de fer-nos fora de la carretera. En algun moment els vam perdre gràcies a què el meu acompanyant és conductor de rally. Podríem no haver-nos posat en una situació tan perillosa, però la pressió estava allà”.

Corinna Larsen perd credibilitat davant dels jutges | Europa Press

Corinna assegura que li van demanar que mantingués “motivat” Joan Carles

Va viatjar cap a Londres mentre totes les mirades estaven posades en ella: “Vaig rebre un missatge de Joan Carles en què m’avisava que algú em visitaria. Va ser el director del CNI, un dels homes més poderosos del país. No em va donar opció a no acceptar la reunió. El general volia parlar en privat amb mi en la meva habitació d’hotel, el que mai no pensava que passaria. Ella va adonar-se que la maleta estava desfeta i tot el que tenia a dins, estava per terra. Aquell dia em va confessar que ell va filtrar la informació de Botswana. Jo estava en xoc perquè aquell home intentava convèncer-me que era bo que se sabés que jo tenia una relació seriosa amb Joan Carles i que devia sentir-me afalagada”.

Li va ordenar que tingués Joan Carles “motivat” perquè continués amb la seva feina. Ell estava molt dèbil després de l’última intervenció quirúrgica i estava disposat a tirar la tovallola: “M’estaven posant a càrrec de mantenir-lo en el tron quan jo era la seva ex. Ell estava llest per abdicar i el cap del CNI em va reconèixer que no eren capaços de convèncer-lo“. Des del viatge a Botswana, la família reial ho veia tot negre.

Joan Carles s’hauria comprat una mansió a Londres decorada exactament igual que el pis de Corinna

L’antiga amant de Joan Carles torna a insistir en la mansió que l’emèrit s’hauria comprat a Londres “amb els diners del sultà d’Oman”. Diu que la “desconcertava” una mica que volgués decorar-la exactament igual que el pis que tenia ella en un altre barri: “Em va dir que volia que fos com el meu pis, que tingués els mateixos dissenyadors d’interiors i que volia que s’hi assemblés. En aquell moment va començar a preocupar-me lleugerament pel seu nivell d’obsessió al que estava arribant”.

I d’aquí, ha passat a donar més detalls sobre els regals que rebia Joan Carles de Borbó dels monarques àrabs: “Sempre ha demanat ajuda als monarques adinerats, que li han regalat una casa a Espanya, un iot… Sempre depenia de la generositat d’altres persones que sempre van pensar que era algú amb menys diners, però amb molt de poder”.