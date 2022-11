Joan Carles i Sofia, carregats de regals dels reis àrabs: joies i vaixells

Joan Carles de Borbó encadena una polèmica rere una altra des del seu palau d’Abu Dhabi. Aquestes darreres setmanes s’ha parlat molt d’ell pel pòdcast de Corinna, el que promet revelar informació encara més compromesa sobre ell. Pilar Eyre ha participat en aquest projecte i sap què arribarà a explicar-hi. N’ha donat més detalls al Tot es mou aquest dimecres, en una intervenció en la que ha deixat clar que no està del tot d’acord en alguns aspectes que ha tret a la llum aquest episodi.

“Em semblen brutals tots els capítols que han sortit i, sense cap mena de dubte, l’últim és el més brutal de tots perquè diu que Joan Carles de Borbó és un alcohòlic amb totes les lletres. Aquesta és una malaltia de la que hi ha antecedents a la família, per desgràcia. És molt fort”, diu.

El que ara es planteja és qui hi ha darrere d’aquest projecte: “Un expert m’ha dit que la repercussió d’aquest pòdcast és mínima perquè ha tingut molt poques visualitzacions i que és impossible que estiguin guanyant diners amb ell. Això m’estranya perquè aquest pòdcast té moltíssima gent darrere de diversos països i tot això s’ha de pagar. Qui ha posat els diners? A qui beneficia que s’estiguin dient totes aquestes coses? No és una productora independent com van voler vendre’m a mi”.

Pilar Eyre diu què pensa del pòdcast de Corinna | TV3

Pilar Eyre contradiu Corinna en un parell de detalls sobre Sofia de Grècia

Sobre el contingut en si, la cronista reial destaca una afirmació que no creu que sigui certa: “Corinna diu moltes veritats, però que s’equivoca quan diu que és Sofia de Grècia qui està darrere dels atacs que li estan fent al rei en la premsa espanyola. Sofia ha estat sempre un zero a l’esquerra, pobra, i no ha tingut influències de cap mena i tampoc camarilla. No hi ha ningú al seu costat. Si van fer fora a Corinna d’Espanya després de l’incident a Botswana van ser Felip i Letícia, no Sofia”.

Un dels detalls dels que més s’han parlat destaca els regals caríssims que ha rebut Joan Carles de Borbó en els viatges que ha fet als països àrabs. De molts d’ells ens hem assabentat per casualitat: “En les memòries d’un ministre d’Exteriors català s’explica que va anar a un viatge a Aràbia Saudí en la que el rei àrab i el seu germà competien en qui feia millors regals als reis emèrits. A Joan Carles en aquell viatge li van regalar una edició príncep d’ El Quixot valorada en 400 milions de pessetes. Què ha passat amb aquella edició? I després, a una Sofia que sempre es mostra tan modesta, li van regalar joies de diamants i esmaragdes per valor de 500 milions de pessetes de l’època. També els han regalat vaixells gegants, crèdits per cent milions de dòlars per pagar la boda d’Elena de Borbó…”.

És per tot això que la periodista afirma que si Felip ha acudit a Qatar no és per donar suport a la selecció espanyola de futbol com s’ha dit, sinó perquè és conscient que els han fet “molts favors i regals” al llarg d’aquests anys.