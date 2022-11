Els amics de Joan Carles es pronuncien sobre les confessions de Corinna

El pòdcast de Corinna està traient a la llum intimitats que no deixen en bon lloc a Joan Carles de Borbó. El rei emèrit espanyol no s’ha pronunciat al respecte i tampoc no ha negat cap de les controvertides informacions que ha revelat la seva antiga amant, però els seus amics més propers sí que ho han fet. L’entorn de Joan Carles s’ha mostrat molt enfadat davant les revelacions “falses” que estaria fent l’alemanya, a qui acusen de mentir sense parar.

Així ho assegura Vanitatis, que hauria pogut parlar amb el nucli dur del Borbó. Són ells els qui asseguren que a Joan Carles cada vegada li importa menys el que diu Corinna públicament: “No s’altera pel que diu, ja que tots veiem que està desesperada i no li queden bales a la recambra. No té res a dir o inventar i això es veu en els pòdcasts, en els que explica el mateix que ha explicat tantes altres vegades”.

Han volgut deixar clar que el titular que ha donat Corinna en el capítol d’aquesta setmana és totalment fals, quan deia que Joan Carles de Borbó li havia fet entrega d’un anell de compromís: “Però qui pot creure realment que s’anés a casar amb aquesta dona! De cap de les maneres”, dirien els seus amics escandalitzats i “entre riures”.

Els amics de Joan Carles insulten Corinna | Europa Press

Joan Carles de Borbó, protegit pel seu nucli d’amics més íntims

L’alemanya ha revelat un munt de detalls dels anys que va estar amb el monarca espanyol. Els seus amics diuen que no es creuen res i que Joan Carles no li dona importància a què estigui comentant tantes coses. Ara bé, sí que reconeixen que va haver-hi un moment concret en què l’emèrit es va enfadar: “No li va agradar que parlés amb els periodistes de Paris Match en una entrevista en la que va aportar una fotografia seva en la que se’l feia en pantalons curts i cuinant una barbacoa amb el fill de Corinna. Aquella conversa realment el va molestar. Ara està curat d’espants, que diuen”.

Tampoc no estan preocupats pel procés judicial que s’ha obert a Londres arran de la demanda de Corinna en la que acusa Joan Carles d’assetjar-la: “Ell veu aquest judici guanyat, com també ho fem tots nosaltres. La seva denúncia no té recorregut“. Encara queden quatre episodis més en els que l’exmant del rei pot parlar de molts altres episodis viscuts al seu costat. De moment, però, sembla que ell continuarà ignorant-la.