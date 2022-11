Primera victòria de Joan Carles de Borbó en el judici contra Corinna

Males notícies per a Corinna Larsen, que no ha rebut un feedback gaire bo durant la primera vista de la seva denúncia contra Joan Carles de Borbó en el Tribunal d’Apel·lació de Londres. Els advocats del rei emèrit van defensar el recurs que va presentar per intentar demanar la seva exoneració dels càrrecs d’assetjament que ella vol imputar-li. Per què? En insistir en què ell encara era rei durant aquella època i que, per tant, gaudia d’immunitat.

El Mundo explica que, després de sis hores de sessió, els magistrats van destacar que les proves que aporta l’examant de Joan Carles no són prou contundents: “Presenten errors de forma i de fons els seus arguments”. Una altra vegada, van decidir posposar la decisió sobre l’apel·lació de Joan Carles I i haurem d’esperar per conèixer la resolució definitiva.

Coinna vol guanyar judicialment a Joan Carles de Borbó | Europa Press

Els advocats de Joan Carles de Borbó intenten defensar la seva immunitat

En un dictamen anterior del Tribunal Superior de Londres es negava la immunitat del pare de Felip VI en considerar que la denúncia feia referència a un delicte que s’hauria produït en el seu àmbit privat. La defensa de l’alemanya, per la seva banda, van al·legar que els seus actes no van tenir un interès oficial: “Els fets que denuncia la nostra clienta no van formar part d’una operació d’Estat sinó d’una campanya encuberta i personal”.

Aquestes novetats no tenen molt bona pinta per a Corinna, que continua sense veure clar poder arribar a algun lloc amb aquesta denúncia. El temps dirà què passa finalment, encara que molts creuen que el tema quedarà en res.

De moment, ella se centra en continuar traient a la llum secrets de la seva relació de parella. L’antiga amant de Joan Carles ha acceptat revelar totes les anècdotes possibles en una sèrie de pòdcasts que estan cridant molt l’atenció perquè confirmen que l’emèrit estava totalment captivat i obsessionat per ella.