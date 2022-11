Fúria dels amics de Joan Carles contra Corinna: “Vulgar i pocavergonya”

Joan Carles de Borbó està rebent per totes bandes per culpa de les declaracions de Corinna, que està traient un munt de secrets sobre la seva relació en el pòdcast que acaba d’estrenar. La Casa Reial no s’ha pronunciat al respecte, és clar, com tampoc no està previst que ho faci el rei emèrit espanyol. De moment, els únics que estan donant la seva opinió són els amics més íntims de l’antic monarca. Parlem del nucli dur dels joancarlistes, els qui haurien engegat una campanya molt salvatge contra l’examant.

Així ho denuncia Pilar Eyre en la seva columna de Lecturas, la que centra en treure a la llum que pensen els seguidors de Joan Carles: “El pòdcast de Corinna ha agitat com mai abans als fidels del pare de Felip VI, que han iniciat una campanya de desprestigi acarnissada contra ella que ha cridat l’atenció, fins i tot, de la premsa estrangera”.

Els amics de Joan Carles de Borbó deixen verda Corinna per tot el que explica sobre ell

Entre els apel·latius que li haurien dedicat, destaquen insults com “bufona, arribista, pocavergonya, xantatgista, zorrón desorejado, d’una vulgaritat exasperant i avida dollars“. I això qui ho diu? Periodistes de tertúlies radiofòniques i columnistes de diaris que s’han llançat cap a la presumpte víctima, Corinna: “Aquesta actitud desprèn una repugnant ideologia masclista de calladeta estàs més guapa que m’avergonyeix com a dona i com a periodista”.

Joan Carles i Corinna, junts en una foto d’arxiu | Europa Press

I és que l’únic pecat de Corinna hauria estat explicar la seva versió dels fets en una entrevista: “Només vull recordar que ella té prou proves de tot el que diu, almenys pe als estrictes tribunals anglesos que la tenen en compte”. Ella està revelant com era la seva relació, com la tractava Joan Carles, com la va presentar als amics… detalls de la seva vida amorosa. Ara bé, és cert que no s’està callant a l’hora de reconèixer que el veia tornant dels viatges amb maletes plenes de bitllets que reconeixia que li havien donat els seus amics.