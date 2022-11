Corinna dona detalls desconeguts de la cacera de Joan Carles a Botswana

Corinna està disposada a no amagar absolutament cap detall de la relació que va tenir amb Joan Carles de Borbó. L’objectiu del seu pòdcast és precisament aquest, treure a la llum les anècdotes més desconegudes i cridaneres d’una aventura que ha acabat comportant maldecaps i problemes molt greus a l’emèrit espanyol. Els episodis es publiquen els dilluns, però aquesta setmana s’ha filtrat el contingut del següent abans d’hora.

La revista Lecturas ha tingut accés a bona part del que explicarà l’alemanya en un dels capítols més esperats, en el que comentarà què va passar realment durant la cacera a Botswana el 2012 en la que va produir-se la fatídica foto de Joan Carles amb l’elefant mort darrere. Va ser en aquest safari quan l’emèrit va caure i va haver de tornar a Espanya ràpidament per ser intervingut del maluc, un punt d’inflexió en el seu regnat en sortir a la llum la vida de luxes que duia d’amagat amb l’amant.

La història s’havia explicat com si allò hagués estat un accident, però Corinna aporta detalls que demostren que la versió que es va donar no era ben bé cert: “Recordo que feia molt de soroll i que em van dir que havien d’evacuar el rei immediatament perquè tenia una hemorràgia interna. En entrar a la tenda on el tenien, em va dir que no recordava què havia passat: “Crec que ahir a la nit vaig caure”, em va dir”.

Joan Carles de Borbó estava borratxo quan va tenir la caiguda a Botswana| Europa Press

Corinna treu a la llum què va passar realment a Botswana

El que no havia transcendit fins ara és que la caiguda va ser provocada per la borratxera que duia el rei a sobre: “En un estat d’embriaguesa molt obvi, el rei necessitava fer servir el lavabo i va sortir de la tenda amb problemes per mantenir l’equilibri. No va poder esquivar un petit obstacle i va caure a terra”. En un principi no hauria preocupat la caiguda, però ben aviat van adonar-se que tenia massa dolor per culpa de l’hemorràgia interna que se li havia fet.

En aquell moment, els acompanyants de Joan Carles s’haurien adonat que necessitaven traslladar-lo a Espanya immediatament per ser intervingut: “Ell negava amb el cap tota l’estona i deia que no volia fer servir un vol d’evacuació mèdica perquè allò produiria molt de rebombori”. I, efectivament, el va generar… el que va forçar la Casa Reial a emetre un comunicat i a l’emèrit a demanar perdó públicament: “Ho sento molt, m’he equivocat i no tornarà a passar”.

Corinna va estar al seu costat a l’hospital, el que va endarrerir la visita de Sofia. Finalment, la dona de Joan Carles de Borbó va accedir a acudir a veure’l per quedar bé amb la premsa i l’equip de seguretat va haver de córrer per evitar que les dues dones es trobessin pels passadissos. Una història de la que coneixerem més detalls en el següent pòdcast de Corinna.