Corinna deixa Joan Carles en evidència: regals cars, mentides i més amants

Corinna continua sense fre. L’antiga amant de Joan Carles de Borbó està disposada a treure a la llum totes les anècdotes que recorda dels seus anys al costat de l’emèrit, els que no van ser pocs. En el pòdcast que han estrenat aquest dilluns, Corinna insisteix en què Sofia era conscient d’aquesta relació i recorda que el pare de Felip VI va arribar a demanar-li matrimoni: “Totes les dones volien veure l’anell de compromís, el que només em podia posar davant del seu nucli més íntim”.

Ella va ser testimoni de la quantitat indecent de regals que arribaven per a Joan Carles a La Zarzuela, els que acabaven oblidats en una habitació: “Bentleys, Rolls-Royce, botons de puny, rellotges… Joan Carles només havia de dir una paraula i apareixen. I no només un, sinó carretons i magatzems sencers. Era com un Nadal permanent, ell demanava un desig i se’n feien realitat més de cent. Hi havia centenars de coses que arribaven tota l’estona. En un principi era divertit, però em vaig adonar que era massa i sobretot un acumulament compulsiu. Mai no havia vist tantes coses en un mateix lloc. Diguem que li agradava la melmelada, doncs, de sobte, un munt de dones aristocràtiques començaven a fer quantitats increïbles de melmelada!”.

Corinna assegura que va ser ella, i no Sofia, qui el va convèncer per regalar part d’aquestes coses luxoses que tenia allà acumulant pols: “La meitat del Palau va estar content amb els regals que van rebre i l’altra, la part relacionada amb Sofia de Grècia, va marxar a casa amb les mans buides. La seva dona no tenia detalls amb els altres, pel que em va explicar Joan Carles”.

Sofia era conscient de la vida extramatrimonial de Joan Carles | Europa Press

Joan Carles de Borbó i Corinna, una parella “poderosa”

L’amant més famosa de Joan Carles assegura que quan no podien estar junts, ell insistia en trucar-la cada nit: “Passàvem hores i hores en converses telefòniques nocturnes. En una d’elles em va dir que anés a La Zarzuela, el que no feia mai, i que acudís a la seva habitació. El que volia, en realitat, era demostrar-me que era cert que tenia fotos meves i dels meus fills a la seva habitació privada”. La parella mantenia una relació d’igual a igual, diu Corinna, qui assegura que es demanaven consells mútuament: “Érem com una parella poderosa, ja que jo també aportava molt a la taula gràcies als meus contactes”.

Joan Carles no es tallava a l’hora de demanar-li que s’involucrés en temes d’Estat, el que ella va normalitzar: “Ell preferia quedar-se veient una pel·lícula de l’oest mentre em demanava si podia redactar cartes en anglès o en francès. Em preguntava si li podia explicar què passava en el món… I jo li deia que no entenia per què no contractava algú, però em deia que no perquè tenia por a què un desconegut entrés en els seus temes”.

Corinna va descobrir que no era l’única amant de Joan Carles

Tot anava bé entre ells, fins que Corinna va adonar-se que no era l’única amant de Joan Carles de Borbó: “Amb el temps em vaig adonar que tenia una vida quíntuple, jo no era l’única amant. Ell em feia sentir com l’única persona del món… però era mentida. Joan Carles era l’amor de la meva vida i se suposava que jo era el seu, la que posaria fi a una vida de cites i aventures. Va arribar a un punt en què em preguntava si tot això era cert o si era un espectacle. Em vaig adonar del seu talent, podria ser guanyador d’un Oscar”.

Pel que fa a la resta d’amants, sempre va destacar el nom de la mallorquina Marta Gayá. Coneguda com el gran amor de Joan Carles, van estar junts durant més de 20 anys: “Tenien control total sobre ella”, diu ara Corinna. També estava Bárbara Rey, a qui diuen que van pagar perquè no digués res sobre la relació. Per una altra banda, també hi havia una fotògrafa que coneixia tots els secrets de Joan Carles. Del que no s’havia parlat gaire fins ara era de la seva relació amb Sandra Mosarowski, presumpta amant de Joan Carles de 18 anys, que en els anys 70 va caure accidentalment des d’un balcó i morint a l’instant: “Sandra estava embarassada i ningú no parla sobre el tema”.

Joan Carles i Corinna, junts en una foto d’arxiu | Europa Press

El viatge més incòmode de Corinna i Joan Carles, amb Sofia com a convidada sorpresa

En una altra part del pòdcast, Corinna relata quin va ser el viatge de negocis més incòmode que va realitzar al costat de Joan Carles de Borbó. Havien d’anar fins a Riad per aconseguir un contracte molt important, una tasca que acostumaven a fer amb certa regularitat. El problema d’aquella ocasió va arribar de la mà de Sofia de Grècia, que va voler apuntar-se al viatge a l’últim moment en saber que Corinna seria allà: “Va decidir unir-s’hi perquè jo havia trencat la regla número 1 de les amants de Joan Carles, podia veure el rei d’amagat, però no involucrar-me en temes d’estat”.

“Sofia no feia més que encadenar una visita rere una altra i, per mi, tot allò era molt incòmode. M’havien posat en una situació molt perversa perquè tothom sabia qui era jo i no era agradable veure’m a prop de Sofia. A mi em van deixar de banda totalment i Joan Carles no va fer res, és clar. El problema havia estat que ella s’havia adonat de l’estima que sentia Joan Carles pels meus fills. A partir d’aquell moment, els meus fills van passar a estar exclosos de les festes d’aniversari de la resta de nens de les escoles. Allò va ser molt difícil de gestionar”, revela en una altra entrega de les seves memòries sobre la relació amb Joan Carles.