Els nets de Joan Carles, mals estudiants: suspensos i carreres a mitges

Els nets de Joan Carles de Borbó no destaquen per les seves bones notes. Només Elionor i Sofia, les filles de Felip VI, aposten per estudiar i estudiar sense parar. La resta de cosins ha tingut molts més problemes i suspensos en la seva vida, tal com demostra el reportatge que acaba de publicar Vanitatis. Aquí asseguren que ni els Marichalar ni els Urdangarin han estat bons estudiants, el que no fa gens de gràcia a les seves respectives mares.

Recentment ha estat notícia Victoria Federica, la filla petita d’Elena de Borbó, que hauria abandonat els seus estudis de Màrqueting per dedicar-se plenament a la seva faceta d’influencer. Aquesta decisió hauria enfurismat la mare, que hauria arribat a retirar-li la paraula. El seu germà Froilán tampoc no va destacar com un noi molt estudiós, tenint en compte que va repetir curs diverses vegades i no va tornar al centre en el que estava matriculat. Tots dos han estat matriculats a les escoles més prestigioses de Madrid, però ni tan sols tenir plaça a l’elit els ha motivat a obrir els llibres de text.

Froilán i Victoria Federica mai no haurien estat bons estudiants | Europa Press

Els fills de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin no han estat bons estudiants

I què passa amb els fills d’Iñaki Urdangarin i Cristina? El més gran també va abandonar els estudis abans d’acabar tots els cursos. Juan estudiava a l’escola de negocis, la que va abandonar per exercir de voluntari a diverses ONG. Aquests últims anys ha estat a Cambodja, país del que va i ve de manera intermitent. El segon dels fills és el Pablo, conegut per estar jugant a l’equip d’handbol del Barça. En el seu cas, compagina la passió per l’esport amb els estudis de Sports Management que estudia a la universitat europea.

El més estudiós dels Urdangarin és el Miguel, que sempre hauria tret bones notes. Diuen que actualment està estudiant Ciències del Mar a Gran Bretanya, una carrera universitària que compagina amb els estudis musicals que va començar de petit quan va aprendre a tocar el piano. Finalment, també destaca el cas d’Irene. La petita i única noia dels quatre germans tampoc no acostuma a treure excel·lents. Hauria estat bona estudiant fins a l’adolescència, moment en què les notes hauria començat a empitjorar. Des de llavors, la mare estaria preocupada i ara sospitaria que la filla podria arribar a deixar el curs a mitges.

Cristina, amb tres dels quatre fills | Europa Press

Amb tot, queda clar que no tots els nebots de Felip VI destacaran pels seus brillants expedients acadèmics.