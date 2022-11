Karlos Arguiñano, víctima d’una estafa: “L’editor m’ho va robar tot”

Karlos Arguiñano estarà d’estrena aquest Nadal, quan els seus fans podran aprendre noves receptes gràcies a un altre dels seus llibres. El cuiner més famós de la televisió proposa 600 plats més per a aquells que diuen no tenir temps per cuinar.

Per tal de promocionar aquest projecte nou, ha concedit una entrevista en què ha acabat traient a la llum el problema econòmic que va tenir quan començava en el món de la cuina: “Ara ho tinc tot pagat i me n’adono que el més important del món és la família, sense cap mena de dubte. Del primer llibre vaig vendre 1.600.000 exemplars i l’editor m’ho va robar tot. Jo no vaig veure ni tan sols un euro i ell es va fer milionari”, reconeix a La Razón.

L’home en qüestió no va anar a presó, el que ara ja no l’importa perquè creu que deu haver mort: “Va passar fa molts anys… Ara he coincidit amb gent de Planeta que em semblen súper legals i que responen. Ells es preocupen molt i ho tenen tot molt controlat. Pensa que tinc entre 18 i 20 persones al meu voltant que m’ajuden, tot ho fem en equip”.

Karlos Arguiñano presenta el nou llibre i revela alguns dels seus pitjors moments | Antena 3

Karlos Arguiñano revela com va començar en el món de la cuina

“Ara no em queda res a fer, ho tinc tot fet i prou feina tinc amb tenir-ho tot controlat. Estic súper feliç amb tot el que tinc i em satisfà mirar el meu entorn. He fet moltes com a empresari perquè vaig començar a pagar sous als 20 anys. Els he pagat tots, però continuo tenint esperit obrer. M’havia de guanyar la vida i vaig veure que m’agradava cuinar. Els meus pares no podien pagar-me els estudis, així que vaig fer dos cursos d’estiu que no vaig pagar“, explica en aquesta nova mostra de sinceritat.