Shakira, fotografiada entre llàgrimes: “Estava malament i tenia mala cara”

Shakira ha aconseguit el que volia, poder traslladar-se a Miami amb els dos fills el pròxim 2023. És probable que la cantant colombiana hagi hagut de cedir en certs aspectes, però no hi ha dubte que ella és la gran beneficiada de l’acord al que han arribat amb Gerard Piqué després de cinc mesos de reunions amb els advocats. El procés no deu haver estat fàcil i tampoc no ajuda l’exagerada pressió de la premsa rosa, que la persegueix dia sí dia també des que anunciessin que se separaven.

Enmig d’aquest canvi de vida, l’exitosa artista ha estat vista pels carrers de Barcelona entre llàgrimes. Diversos testimonis confirmen a Sálvame que l’han vist plorar en ple carrer, segurament com a resposta a tot l’estrès i tota la pressió que ha hagut de suportar aquestes darreres setmanes.

Shakira, captada entre llàgrimes en unes fotografies impactants

A les fotografies que han compartit, se la veia sense maquillar i vestida amb un xandall. L’acompanyaven dues amigues mentre ella parlava per telèfon en anglès aparentment angoixada: “Van estar allà durant una hora i mitja, de la qual una hora va estar parlant per telèfon. Tot just va penjar el telèfon, va posar-se a plorar desconsoladament. Estava malament i tenia mala cara“, expliquen.

Shakira, captada entre llàgrimes | Telecinco

Un testimoni veu plorar la cantant colombiana | Telecinco

Sembla que aquesta persona no va ser l’única que la va veure en aquest moment, sinó que hi hauria més testimonis: “No ens hem volgut apropar perquè ella estava discutint amb les amigues“. Una escena que preocupa els fans de la cantant, ja que evidencien que no tot és de color de rosa. No se sap què va passar durant la trucada i què li van comunicar perquè es posés així, però de ben segur que tota la premsa rosa se centra en intentar esbrinar els motius darrere d’aquestes llàgrimes.