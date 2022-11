La foto més esperada: Clara Chía, de prop, en el primer acte amb Piqué

Ha arribat la foto més esperada. Clara Chía s’ha deixat fotografiar de prop per primera vegada, el que ha permès que tothom vegi clarament com és la nova parella de Gerard Piqué. El futbolista ha acudit a l’esdeveniment d’Ibai Llanos acompanyat de la jove publicista, el que converteix aquest acte públic en la seva primera aparició oficial com a parella. Han entrat per separat per no cridar tant l’atenció, però ella s’ha situat al seu costat a sobre de l’escenari quan el barceloní ha començat a parlar i això ha generat moltíssima expectació.

Les càmeres ho han gravat tot i, com era d’esperar, les imatges s’han viralitzat. La cara de Clara Chía és a tot arreu, una imatge nítida del seu rostre que no s’havia aconseguit en aquests cinc mesos de relació. Ara ja se sap oficialment que és una noia rossa de cabells llargs, atractiva, que no acostuma a anar molt maquillada i que és fan de les joies d’or.

Dos días después de su acuerdo agónico con Shakira por la custodia de sus hijos, Gerard Piqué reaparece en un acto público con su amigo y socio Ibai Llanos, y arropado por su novia Clara Chía https://t.co/SwNhxLUCHk pic.twitter.com/8aFYWqus4f — Lecturas (@Lecturas) November 10, 2022

Clara Chia Marti y Gerard Piqué llegando juntos al evento de hoy 💑💖 pic.twitter.com/bKxxrOvSXa — Clara Chia & Gerard Piqué ❤ (@ClaraYGerard) November 10, 2022

Clara Chía, al costat de Gerard Piqué a l’escenari i també amb els sogres

Els pares de Gerard Piqué també han estat presents durant l’acte, el que torna a posar èmfasi en què ja coneixen la nova parella del fill. També l’han gravat al seu costat, el que alguns testimonis han aprofitat per revelar que es notava complicitat entre ells i que se la veu bastant integrada a la família.

En el vídeo de la intervenció de Gerard Piqué, se la veu a ella al seu costat sense mirar gaire a càmera ni aixecar molt la vista. Això alguns ho han interpretat com un senyal de vergonya i ha donat peu a tot tipus de comentaris.

Clara Chia es tan hermosa, tiene una personalidad tan especial. No le gusta llamar la atención, ni ser el foco de atención tampoco. Es del tipo de personas que mientras más pase desapercibida mejor se sienten. Creo que todo eso enamoró completamente a Gerard Piqué 💑💖💞🌟💫 pic.twitter.com/9fPTdNZ92l — Clara Chia & Gerard Piqué ❤ (@ClaraYGerard) November 11, 2022

Hace un año en el mundial de globos con Shakira, ahora en la presentación de #KingsLeague con Clara Chía 🤡#Pique pic.twitter.com/sE4uW3mO8L — 🎃 Mery Pompis 🎃 (@PompisMery) November 10, 2022

Aquesta pot ser considerada la presentació oficial de la parella, que queda clar que no vol amagar-se més. Estan enamorats, Gerard Piqué ja ha signat els papers de la separació amb Shakira i és un home lliure.