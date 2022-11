Quan marxaran Shakira i els nens a Miami? Filtren més detalls de l’acord

Shakira i Gerard Piqué han d’adaptar-se a la nova vida que engegaran en els pròxims mesos, en els que realment experimentaran una separació física… per més de 7.000 km de distància. La cantant colombiana ha convençut el futbolista i es traslladarà a Miami amb els petits Milan i Sasha, de 9 i 7 anys respectivament. Encara no se sap quan marxarà cap allà, però les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez han aportat algunes pistes.

En primer lloc, deixen clar que serà primordial que el pare de Shakira es trobi en condicions de viatjar. Ella no marxarà sense el seu progenitor, que acaba de rebre l’alta hospitalària després d’unes setmanes ingressat a la clínica Teknon de Barcelona. El seu estat de salut és delicat i fins que no millori, el trasllat quedarà en stand by. Així ho asseguren a El Periódico: “Shakira pot prendre la decisió unilateral de marxar de Barcelona, però aquest desig està condicionat a un factor molt important que és la salut del pare. El seu estat és molt delicat i ho continua sent fora de l’hospital. La marxa de Barcelona està totalment condicionada a la salut de William, a si podrà viatjar o no”.

Shakira, molt pendent de l’estat de salut del pare | Instagram

L’advocat de Gerard Piqué aporta detalls nous sobre l’acord sobre la custòdia dels petits

Una persona propera a l’exparella ha tret a la llum com va ser l’última reunió entre ells, en la que van arribar a l’acord per la custòdia després de cinc mesos de negociacions. Sorprenentment, sembla que ni tan sols van dirigir-se la paraula entre ells: “Ho han fet pels seus fills, però el distanciament entre ells continua sent abismal. No van parlar en cap moment durant tota la reunió i, de fet, ni tan sols es van mirar. La tensió era evident”, publiquen a Semana.

El que tots dos tenien clar era que no podien abandonar aquella reunió sense un acord perquè no volien anar a judici: “Volien evitar que els nens haguessin de passar pel tempestuós procés judicial amb estudis de pèrits educacionals”. L’advocat del futbolista ha parlat amb la revista i ha confirmat que estan “satisfets” amb la decisió presa. Són conscients que Shakira tindrà la custòdia dels nens als Estats Units, però es conformen amb què, a la pràctica, Gerard Piqué pràcticament en tindrà la meitat en haver aconseguit poder tenir-los 10 dies al mes.

Gerard Piqué tindrà la custòdia dels fills 10 dies al mes | Europa Press

Gerard Piqué comença a buscar casa a Miami

Gràcies a haver-se retirat precipitadament, el futbolista podrà viatjar amb molta més facilitat fins a Miami per estar amb els nens. Asseguren que ja ha començat a buscar casa a Florida per oferir una llar als nens en què se sentin a gust durant els dies en què estaran amb ell: “De moment viatjarà de manera continuada a Miami. En cas que, finalment, s’hi traslladés, la custòdia passaria a ser automàticament compartida”.

En l’acord que han signat aquesta setmana, també acorden dividir les despeses escolars i mèdiques dels nens al 50%. Pel que fa a les cases, cadascú s’encarregarà de les seves. Finalment, també han decidit vendre la casa familiar que compartien a Esplugues fins fa pocs mesos. Cap dels dos no se la vol quedar i per això la posaran a la venda a principis de l’any vinent i es repartiran el que guanyin al 50%.

Més detalls sobre l’acord que van filtrant-se a la premsa a poc a poc. De moment, els protagonistes s’han limitat a confirmar que han resolt les negociacions en un comunicat conjunt en què demanen respecte i cura cap als dos fills que tenen en comú.