Gerard Piqué cedeix: Shakira guanya i viurà a Miami amb els nens

Shakira ha guanyat la batalla. Gerard Piqué ha cedit en les negociacions i, finalment, la cantant colombiana podrà marxar a viure a Miami amb els nens. L’acord ha arribat després de mesos de discussions amb els advocats, els qui es marcaven una data límit per intentar evitar-se arribar a judici. L’exparella ha estat reunida a la que era la casa familiar durant més de dotze hores, tenint en compte que el futbolista arribava a les 15 h i no va marxar-hi fins a la matinada.

No ha estat gens fàcil perquè cadascú volia una cosa totalment diferent, però finalment ella ha imposat la seva voluntat. Des d’un principi era assenyalada com la víctima d’aquesta ruptura, amb unes banyes de Gerard Piqué que la premsa i els fans no li han perdonat encara.

La Vanguardia assegura que el futbolista no marxa amb les mans buides, per això. Ha aconseguit que els nens passin les vacances de Nadal a Barcelona i no marxaran fins al 2023. A més a més, podrà anar-los a visitar a Florida “sempre que vulgui“. Les despeses sortiran d’un compte comú que continuaran mantenint. Els advocats han anunciat que redactaran un comunicat en què faran públics els principals punts de l’acord.

Gerard Piqué podrà visitar els fills a Miami “sempre que vulgui”

La pau semblava impossible després de tant de temps de reunió sense èxit. Un dels dos hauria de renunciar a continuar vivint amb els fills i aquest, finalment, ha estat Gerard Piqué. Cal recordar que Shakira l’havia arribat a amenaçar de denunciar-lo per abandonament de la llar, el que demostrava que les seves intencions a guanyar aquesta guerra eren fermes. Ella en tot moment ha defensat que va abandonar la seva vida i carrera professional als Estats Units quan va començar a sortir amb el barceloní, el que considera que ha repercutit molt a la seva fama i situació econòmica. Després de més d’una dècada a Catalunya “per amor”, volia tornar a l’altra banda de l’oceà per poder estar amb la família i amics que va deixar allà.

A més a més, també hauria aprofitat la gran expectació mediàtica que els envolta per defensar el trasllat. Tots dos són conscients que la premsa rosa no els deixarà de perseguir en bastant de temps, una persecució que no volen que els fills continuïn vivint. En cas de marxar a viure a Miami, ciutat en la que Shakira té una gran casa, aquesta pressió desapareixeria i Gerard Piqué hauria acabat acceptant que això serà molt beneficiós pels fills.

Shakira, molt somrient en una foto tot just abans de la reunió | Europa Press

Tenint en compte el canvi de Gerard Piqué, que fins ara s’havia negat rotundament a la marxa dels fills, ara s’entén una mica més que hagi decidit retirar-se del futbol d’una manera tan precipitada. Deixar de tenir els compromisos futbolístics del cap de setmana el permetrà viatjar amb més freqüència a Miami i, fins i tot, podria plantejar-se un trasllat per estar més a prop d’ells.